Ici tout commence [SPOILERS] : ce qui vous attend cette semaine (Ep 246, 247, 248)

Découvrez en avance ce que vous réserve le feuilleton "Ici tout commence" sur TF1. CinéSéries vous en dit plus sur les aventures des élèves à l'institut Auguste Armand. Salomé et Maxime se déchirent, Marta assume Naël. Disputes et mensonges au programme dans les épisodes 246, 247 et 248. Résumé en avance avec SPOILERS !

Ici tout commence : Marta est-elle vraiment la mère de Naël ? Marta a avoué à Rose Latour qu'elle est la mère du petit Naël dans Ici tout commence. En voyant que le bébé allait être bientôt placé dans une famille d'accueil, la jeune femme a paniqué et a expliqué la situation. En effet, Marta aurait fait un déni de grossesse et aurait accouché en mai dernier de Naël. Complètement sous le choc, elle n'a pas su quoi faire. Le bébé est donc resté quelque temps avec sa marraine mais une fois la rentrée venue, Marta a décidé de ramener Naël à l'institut. C'est ainsi que le nourrisson a été trouvé dans la serre, puis pris en charge par Rose. Cependant, cette situation ne pouvait pas durer éternellement. Marta a donc confié son secret à Théo, son petit copain. Il se montre très compréhensif bien qu'il soit bouleversé par cette annonce. Il n'est effectivement pas le père du bébé. Tout l'institut est au courant. Mais Marta ne semble pas très claire dans ses explications. Elle a donné le nom d'une maternité qui est fermée depuis plusieurs années. Rose à des doutes sur la maternité de la jeune femme. Elle va donc missionner sa sœur Clotilde. Cette dernière va revoir Joaquim, le frère de Marta, pour le questionner, mais il semble au courant de rien… Noémie en veut à Stella Noémie découvre les photos sexy de sa sœur dans le téléphone de son copain, Gaëtan. Hors d'elle, elle le provoque immédiatement et lui demande des explications. Le prof de sport est très mal à l'aise et lui explique la situation. Il avoue donc que Stella fait des photos de charme. Noémie ne comprend pas, elle se dispute donc avec sœur qui essaie tant bien que mal de se justifier, mais en vain. Stella est mise à la porte. Gaëtan s'en veut d'avoir dévoilé son secret et s'en va retrouver Stella aux marais salants. Cette dernière n'ose plus retourner au mobile-home. Cependant, elle a très peu d'argent pour retourner vivre à L.A, même pas de quoi se payer le billet d'avion. Gaëtan est à l'écoute et se montre rassurant. Il lui avoue qu'il l'aime bien. Ils s'embrassent quelques secondes, puis se reprennent immédiatement. Ici tout commence ©TF1 Production Salomé met un terme à sa relation avec Maxime Il n'y a plus de retour en arrière possible pour Salomé et Maxime. La jeune femme est persuadée que Maxime a des sentiments amoureux pour Ambre. Son infidélité a tout gâché et Salomé n'arrive pas à lui pardonner. Sous les conseils d'Enzo, Ambre va tenter de parler avec Salomé afin de lui expliquer que Maxime a toujours des sentiments pour elle et qu'il regrette son geste. Elle ne veut rien entendre. Ici tout commence ©TF1 Production Salomé confronte Maxime est lui explique une bonne fois pour toutes que leur relation est bel et bien terminée. Le jeune homme est très peiné mais accepte la sentence. C'était sans compter sur Louis qui jubile de cette situation. Il se fait un malin plaisir à les provoquer et suggère de les mettre en binôme à chaque fois qu'ils travailleront ensemble.