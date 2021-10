Ici tout commence [SPOILERS] : ce qui vous attend cette semaine (Ep 251, 252, 253)

Découvrez en avance ce que vous réserve le feuilleton "Ici tout commence" sur TF1. CinéSéries vous en dit plus sur les aventures des élèves à l'institut Auguste Armand. Un ancien élève fait son grand retour, Jasmine est dans la panade et le chef Landiras démissionne. Mensonges et révélations au programme dans les épisodes 251, 252 et 253. Résumé en avance avec SPOILERS !

Ici tout commence : le retour de Jérémy

Un ancien élève fait son grand retour dans Ici tout commence. En effet, Jérémy revient après avoir passé quelques temps en Australie, et eu des soucis avec son visa. Il doit donc patienter un mois avant d'y retourner. Il a donc décidé de retrouver Célia, qui n'est pas au courant de sa venue. Cette dernière se trouve aux marais salants avec Solal. Jérémy assiste à la scène, et ne comprend pas trop ce qu'il se passe. Plus tard, il apprend, via Eliott et Hortense, que Solal est en relation libre et que Célia est tombée amoureuse de lui.

Jérémy décide d'aller voir son grand-père Diego et découvre que Solal travaille désormais avec lui. Il propose donc de les aider et entame une conversation avec Solal. Célia arrive et Solal l'embrasse ce qui la met mal à l'aise devant Jérémy. Solal a l'impression que la jeune femme n'assume pas leur relation. Elle le rassure, mais sa relation avec Jérémy n'est pas très claire. Ce dernier a toujours des sentiments pour elle.

Ici tout commence ©TF1 Production

Jasmine et Naël

Jasmine est absente depuis que le bébé a disparu. Très vite, Marta fait le lien et retrouve Jasmine avec Naël dans les bras. La jeune femme lui avoue qu'elle est la mère du petit et qu'elle ne veut pas le voir partir dans une famille d'accueil. Rose est immédiatement mise au courant et décide de couvrir Jasmine. Cette dernière va donc devoir mentir à l'officier de police qui interroge tous les élèves de l'institut. En attendant, le petit est caché chez les Latour, ce qui ne plaît pas du tout à Antoine. Lorsque Clotilde apprend cela, elle menace de prévenir la police.

Pourtant, Rose décide de mentir et dit qu'ils ont retrouvé le bébé dans son couffin devant leur porte. Plus tard, Jasmine assiste impuissante au départ de son bébé. Elle craque, et avoue tout au capitaine de police. Elle a peur de perdre son fils. Le capitaine est dubitatif, mais Marta va tout faire pour aider Jasmine.

Zacharie rend son tablier

Le chef Landiras en a marre. Il annonce sa démission au directeur Teyssier. Il explique qu'il ne se sent pas à l'aise, ses élèves n'apprécient pas ses méthodes et que l'enseignement ce n'est pas pour lui. Teyssier ne comprend pas, il pense que Mehdi est à l'origine de son départ soudain. Il le convoque donc et lui ordonne de faire revenir le chef. Avec l'aide d'Hortense, Mehdi va se rendre chez Landiras. Ils sont très surpris, car ils découvrent que le chef vit dans un fourgon. Mehdi fait ses excuses et demande au chef de revenir enseigner à l'institut. Ce dernier va y réfléchir...

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.