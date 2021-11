Ici tout commence [SPOILERS] : ce qui vous attend cette semaine (Ep 266, 267, 268)

Découvrez en avance ce que vous réserve le feuilleton "Ici tout commence" sur TF1. On vous en dit plus sur les aventures des élèves à l'institut Auguste Armand. Célia va être victime du chef Simony, l'ex de Landiras arrive à l'institut et Salomé et Maxime s'aiment encore. Découvertes et explications au programme, dans les épisodes 266, 267 et 268. Résumé en avance avec SPOILERS !

Ici tout commence : le chef Simony s'en prend à Célia Célia, la jeune apprentie ambitieuse dans Ici tout commence, a enfin réussi à obtenir ce qu'elle veut. Elle a décroché un cours particulier avec le célèbre chef Simony. Afin de préparer leur rendez-vous, ils se sont vus au restaurant. Et cela n'a pas échappé à Lionel qui a remarqué que le chef se permettait d'avoir des gestes tendres envers Célia. Jérémy est très inquiet, il est au courant que le chef se montrait déjà bien trop proche de Deva. Il a peur qu'il fasse de même avec Célia. Simony a donné rendez-vous à la jeune fille chez la cheffe Guinot, à l'abri des regards. Une fois sur place, il fait la même chose qu'avec Deva. Il l'embrasse, et lui touche la poitrine. Célia est figée, tétanisée, elle ne peut plus bouger et s'effondre au sol. Le chef est contraint de prévenir Jérémy et d'appeler un médecin. À son réveil, Célia ne se souvient de rien, elle est dans un état de choc post-traumatique. Mais le jour suivant, tout lui revient. Elle va faire remonter tout ça à la direction, ce sera sa parole contre celle du chef... Gabrielle arrive à l'institut ! Le chef Teyssier en a plus qu'assez du comportement de Zacharie Landiras. Ce dernier, très affecté par son chagrin d'amour, n'a plus le cœur à l'ouvrage et ne trouve plus aucune inspiration pour créer de nouvelles pâtisseries. Emmanuel lui propose donc de le faire dormir chez lui, afin qu'il ne se laisse plus aller tout seul dans son van. Mais le directeur de l'école a bien une idée derrière la tête. Il va faire revenir son ex, Gabrielle, qui est œnologue. Il l'invite à l'institut afin qu'elle donne un cours, cette dernière ne se doute donc de rien. Comme le dévoile My TF1 dans un de ses extraits spoilers, la rencontre entre Gabrielle et Zacharie va être un vrai choc. Ni l'un ni l'autre n'est prêt pour ces retrouvailles... Maxime embrasse Salomé Depuis que Tom a embrassé Salomé la semaine dernière et qu'elle l'a repoussé, leur relation est un peu conflictuelle. En effet, Salomé qui supervise la mise en place du Double A, est sans arrêt sur son dos. Le jeune homme finit tout de même par s'excuser et lui avoue également qu'il est persuadé que Maxime a toujours des sentiments pour elle. La jeune fille décide donc d'aller le voir afin d'en discuter. Effectivement, Maxime ne supporte pas sa rupture avec Salomé et il n'apprécie pas le fait qu'elle se rapproche de Tom. Salomé est touchée par ses mots, car elle a encore des sentiments pour Maxime. Dans les prochains épisodes, le couple phare de la série pourrait bien se reformer...