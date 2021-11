Ici tout commence [SPOILERS] : Célia et Jérémy succombent à nouveau à la tentation

Jérémy est dans de beaux draps depuis le décès du chef Simony dans "Ici tout commence". Heureusement, il peut compter sur ses amis et sur Célia, qui apparemment a toujours des sentiments pour lui... (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : l'étau se resserre autour de Jérémy

La cheffe Listrac a enfin ouvert les yeux sur le passé de son ex-mari, le chef Simony, dans Ici tout commence. Elle a bien réfléchi depuis que Jérémy lui a avoué avoir poussé le chef dans les escaliers. En effet, Olivia est au courant du comportement de Simony avec les filles et elle a décidé de se taire, afin de ne pas dénoncer le jeune homme. Malheureusement, cela ne suffit pas, car la police ne lâche pas l'affaire et l'enquête continue. Bien déterminée à trouver le coupable de cet homicide, la brigade va passer aux choses sérieuses.

Ainsi, dans les prochains épisodes du feuilleton, la police va procéder à une recherche ADN. Le chef Teyssier annonce donc à tous les élèves que l'institut va fermer ses portes le temps d'une journée, afin que personne n'échappe au test salivaire. Jérémy craint donc d'être identifié comme le coupable. Ses parents, ainsi que Célia, vont l'aider à s'enfuir en douce, car les policiers sont déjà sur place. Clotilde et la jeune apprentie sont interrogées, comme le montre cet extrait My TF1. Les deux femmes tiennent toutes les deux la même version : Jérémy est rentré en Australie il y a peu, il a décollé depuis Madrid.

Ici tout commence ©TF1 Productions

Les sentiments ne sont pas morts

Jérémy et Célia ont découvert, il y a quelques temps, qu'ils étaient demi-frère et sœur. Ils ont donc dû couper court à leur relation amoureuse naissante. Pour prendre le large, Jérémy a décidé de partir vivre en Australie, mais son retour inattendu à l'institut à fortement chamboulé Célia. Malgré cette sérieuse histoire d'homicide, Célia et Jérémy restent soudés. Ainsi, la jeune apprentie décide d'aider son demi-frère à se cacher afin que les policiers ne mettent pas la main sur lui. Il s'abrite donc chez Eliott, le meilleur ami de cette dernière.

Le soir même Jérémy doit quitter les lieux. Il fait ainsi des adieux déchirants à ses parents. Célia finit par arriver également afin de lui dire au revoir. La jeune femme reste tout de même optimiste, elle l'encourage à partir. Elle exprime même son envie de quitter l'établissement car elle a peur de ne pas être bien sans lui. Jérémy choisit ce moment-là pour l'embrasser.

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.