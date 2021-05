Ici tout commence [SPOILERS] : Constance pourrait cacher un lourd secret

Maxime ne lâche pas l'affaire dans les prochains épisodes de "Ici tout commence". Il compte bien trouver qui est la mère de Salomé et sa piste semble le mener sur les traces de Constance, l'infirmière de l'institut qui est aussi la mère de Théo et Charlène.

Ici tout commence : Salomé baisse les bras

Salomé (Aurélie Pons) est une apprentie cuisinière à l'institut Auguste Armand dans Ici tout commence. La jeune femme a grandi en foyer et ne connaît pas ses parents. Ce qui ne l'a pas empêchée d'évoluer formidablement en cuisine et d'être une très bonne élève. Cependant, depuis quelques jours, son passé semble refaire surface. Elle a récemment trouvé un mot dans son casier, lui offrant la possibilité de renouer le lien avec une personne qui pourrait être sa mère.

Maxime (Clément Rémiens), son petit ami, fait tout ce qu'il peut pour l'aider et la soutenir. Mais récemment, il a mis Salomé sur une fausse piste, ce qui l'a énormément affectée. La jeune femme pensait que les mots pouvaient être écrits par la Cheffe Listrac (Virginie Caliari). En effet, cette cheffe végan a pris sous son aile la jeune apprentie, elle la valorise et l'écoute. Salomé s'est donc imaginé qu'elles pouvaient avoir un lien de parenté. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Cette déception si violente, pousse la jeune femme à abandonner ses recherches.

Salomé (Aurélie Pons) et Maxime (Cléments Rémiens) - Ici tout commence © TF1 Production

Et si Laetitia était la mère de Salomé ?

Maxime persiste et ne veut pas laisser sa copine sans réponse. Elle a le droit de savoir qui est sa mère, d'autant plus si cette personne se trouve à l'institut. Il continue donc son enquête avec l'aide d'Elodie (Sarah-Cheyenne Santoni). La jeune femme aveugle est venue dans la serre lorsque la supposée mère de Salomé est venue déposer son mot, et elle a senti son parfum. Plus tard, alors que les deux élèves sont en plein service, Elodie sent ce fameux parfum. Maxime se retourne et voit Kelly (Axelle Dodier), et si elle était la complice de sa sœur Laetitia (Florence Coste) ?

Maxime est perplexe. En effet, depuis quelque temps, Kelly s'est rapprochée de Salomé. Il décide donc de les confronter pour leur poser directement la question. Les deux femmes ne comprennent pas ses accusations et se moquent de lui. Maxime comprend qu'il fait erreur et en fait part à Elodie. Ils retournent dans la serre pour continuer à chercher des indices et au moment de partir, ils trouvent un bracelet gravé au nom de Constance (Sabine Perraud).

Que cache Constance ?

Maxime fait très vite le rapprochement et trouve des ressemblances physiques entre Salomé et Constance. Cette dernière a déjà deux enfants, Théo (Khaled Alouach) et Charlène (Pola Petrenko), qui sont également apprentis à l'institut. Maxime en parle à Théo et ensemble ils font des recherches. En effet, Salomé à seulement onze mois d'écart avec Charlène. De plus, les deux garçons finissent par tomber sur une photo cachée, pliée en deux dans un album. On peut voir Constance enceinte avec un bébé dans les bras et un petit garçon à côté d'elle.

Pour eux, il n'y a plus de doute, Constance cache quelque chose. Théo en parle à sa sœur, et ensemble, ils confrontent leur mère qui est très mal à l'aise avec le sujet. Plus tard, le chef Teyssier, son mari, la retrouve en larmes. Elle évoque la photo qu'ont retrouvée les garçons. Teyssier essaie de la réconforter et lui demande d'oublier cette histoire. Il retrouve Maxime et lui demande de ne parler de cela à personne, sinon il le tue !

Le feuilleton Ici tout commence est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.