Ici tout commence [SPOILERS] : Greg va-t-il franchir le pas et explorer sa sexualité ?

Dans l'épisode du 26/04/21 de "Ici tout commence", Eliot s'en veut de ne pas offrir à Greg une vie sexuelle épanouie. Avec son accord, ce dernier télécharge une appli de rencontre gay. Greg va devoir prendre son courage à deux mains et parler sans complexe de sexualité avec de véritables inconnus.

Ici tout commence : Greg est sur une appli de rencontre gay

Eliott (Nicolas Anselmo) et Greg (Mikaël Mittelstadt) sont très amoureux dans Ici tout commence. Cependant, Eliott n'exprime aucun besoin sexuel. Il ne souhaite pas faire l'amour avec son partenaire, car il n'en ressent pas l'envie. Ce dernier comprend néanmoins que Greg a besoin d'assouvir ce désir charnel et ne souhaite pas frustrer son compagnon.

Ils se sont donc mis d'accord. Greg a le droit d'aller voir ailleurs, si cela est purement sexuel. Dès lors, le jeune homme installe une appli de rencontre gay sur son téléphone portable. Il poste des photos de lui torse nu et se met à discuter avec quelques garçons intéressés par son profil. Greg n'est tout de même, pas très à l'aise avec cette situation qui l'embarrasse vis-à-vis de son petit-copain.

Eliott encourage son amoureux

Greg peut compter sur le soutien d'Eliott qui l'encourage à faire de nouvelles rencontres. Le manque de jalousie de ce dernier semble pour autant, le déstabiliser. Une discussion s'impose. Eliott lui explique que pour lui, l'acte sexuel n'a rien à voir avec l'amour, ce sont deux choses différentes. Ainsi, il ne voit absolument aucun inconvénient à ce que son copain s'amuse au lit avec un autre homme.

Greg est donc rassuré. Le jeune homme va pouvoir explorer sa sexualité, lui qui vient à peine de faire de son coming-out. Eliott l'aide même à choisir les profils les plus intéressants, selon lui. Sur ce genre d'application, Greg ne cherche pas quelqu'un avec qui faire connaissance ou tisser des liens amicaux. C'est uniquement dans le but d'avoir une relation sexuelle.

Ici tout commence © TF1 Production

Premier date pour Greg

Greg retrouve donc un beau jeune homme sur la terrasse d'un café. L'apprenti cuisinier ne semble vraiment pas à l'aise, il tente tant bien que mal de mener une conversation normale. Après avoir parlé de son père et de son quotidien à l'école de cuisine, le jeune homme l'interrompt. Ce dernier, lui explique clairement qu'il n'est pas intéressé par ce qu'il lui raconte.

En effet, il souhaite aller immédiatement dans le vif du sujet, et lui demande s'il a des attentes particulières pour leur future relation sexuelle. Il veut se renseigner sur ses goûts et ses pratiques. Le jeune homme lui propose dans la foulée, de venir chez lui. Greg est très déstabilisé et ne sait pas quoi répondre... Il semblerait qu'il n'ait pas envisagé ce rendez-vous de la même façon. Va-t-il réussir à se décomplexer et accepter la proposition du jeune homme ?

Greg va être très chamboulé dans les futurs épisodes de Ici tout commence, diffusés tous les soirs à 18h30.