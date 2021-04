Ici tout commence [SPOILERS] : Quel avenir pour le couple Jérémy et Célia ?

Jérémy essaie tant bien que mal d'avancer personnellement dans" Ici tout commence". L'épisode de jeudi 22/04/2021 diffusé ce vendredi, suite à un décalage, nous prouve que Célia est toujours autant amoureuse de son demi-frère. Cet amour impossible entre les deux personnages ne fait que renforcer leurs sentiments. Il se pourrait bien que leur relation prenne un nouveau tournant...

Ici tout commence : Un amour impossible

Jérémy (Pierre Hurel) et Célia (Rebecca Benhamour) s'aimaient passionnément dans Ici tout commence, avant d'apprendre qu'ils étaient demi-frère et sœur. Cette terrible nouvelle est venue tout chambouler, en découvrant leur lien de parenté, les deux tourtereaux se sont séparés. Depuis, ils continuent évidemment de se côtoyer en toute amitié, mais leurs sentiments persistent. Un élément déclencheur est venu perturber l'équilibre qu'ils avaient créé.

En effet, Célia s'est rapprochée d'un jeune homme, Mathis (Léopold Pélagie) qu'elle avait fréquenté par le passé. Jérémy n'a évidemment pas vu ce rapprochement d'un bon œil. Très jaloux, il a fait énormément de reproches à la jeune femme, qui a fini par s'éloigner de son crush. Les demi-frère et sœur se sont donc très vite rendu compte que leurs sentiments n'avaient pas disparu. Depuis, ils mènent leur vie chacun de leur côté. Jérémy se consacre à son travail où il crée des sels aromatiques pour l'institut.

Ici tout commence © TF1 Production

Jérémy fait tout pour oublier Célia

Ce nouveau projet est en partenariat avec l'institut Auguste Armand, ce qui oblige le jeune homme à se rendre à l'établissement régulièrement. Il lui arrive donc de croiser Célia, mais aussi d'autres femmes, comme Ludivine (Alizée Bochet). Ils se fréquentent depuis quelques jours et Jérémy semble sincère avec la jeune apprentie de première année. Il la présente même à ses parents, qui sont ravis de voir leur fils entamer une nouvelle relation. Ludivine a quelques réticences car elle voit bien que Célia est toujours aussi jalouse.

La jeune fille se confie à sa sœur et avoue qu'elle éprouve des sentiments pour Jérémy. Elle semble même amoureuse de lui. Ludivine est persuadée que Jérémy finira par oublier sa demi-sœur, pour enfin vivre une vraie histoire d'amour et avancer dans sa vie. En effet, ce dernier essaie tant bien que mal de tourner la page et se persuade également de ses sentiments pour la jeune fille.

L'amour triomphe toujours !

Cette situation fait beaucoup souffrir Célia, qui se livre à ses amis. Elle ne supporte pas de voir le garçon qu'elle aime dans les bras de quelqu'un d'autre. Une discussion s'impose donc, elle doit en parler à Jérémy. Ils se retrouvent aux marais salants. Le jeune homme lui présente ses excuses car il culpabilise énormément. Célia lui dévoile ses sentiments et décide de lui dire tout ce qu'elle a sur le cœur. Le jeune craque et lui avoue qu'il n'a jamais cessé de l'aimer. Éprouvant la même chose l'un pour l'autre, ils s'embrassent. Cette scène déstabilisante a fait réagir depuis qu'une photo a été postée sur Instagram.

Néanmoins, il faut avouer que le couple n'a jamais consommé son amour et il faut croire que cette relation platonique risque bien de perdurer puisque Pierre Hurel, l'interprète de Jérémy s'est livré dans Télé Star, et confie que leur relation va être assumée au grand jour :

Effectivement. Il va y avoir du bruit et ça va jaser à l'institut car ils vont décider de rester ensemble dans le cadre que l'on connaît, c'est-à-dire en s'abstenant de consommer leur amour. Clotilde la mère de Jérémy, va voir ça d'un plus mauvais œil et va tout faire pour remettre de l'ordre. Ludivine se présentait comme une aubaine à ses yeux pour laisser Célia de côté...

Le feuilleton Ici tout commence est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.