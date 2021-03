Ici tout commence sur TF1 : un bien triste 100ème épisode

"Ici tout commence" fête le centième épisode du feuilleton quotidien sur TF1. Malheureusement, il ne sera pas diffusé ce vendredi, mais bien lundi 22 mars ! Un léger décalage agaçant pour les fans de la série qui s'impatientent. On vous raconte tout sur le début de cette nouvelle intrigue... Attention spoilers !

Ici tout commence : pas d'épisode spécial pour le 100ème

Le feuilleton à succès Ici tout commence va diffuser son 100ème épisode lundi 22 mars. Malheureusement, pour l'occasion, pas de crossover, ni de guest ne sont prévus. Seulement le début d'une nouvelle intrigue. La série spin-off de Demain nous appartient, présente depuis novembre 2020 sur TF1, réuni tous les soirs à 18h30 plus de 3,5 millions de téléspectateurs fidèles. On retrouve le quotidien des élèves apprentis cuisinier dans la prestigieuse école Auguste Armand.

À l'occasion du 100ème épisode, l'équipe en charge du feuilleton marque le coup, non pas à l'écran, mais sur Instagram ! En effet, un dispositif spécial a était mis en place, afin d'interagir au maximum avec les téléspectateurs. La communauté de fan s'élargit de jour en jour avec plus de 177 000 abonnés à la page. La production a décidé de procéder à un questions / réponses afin d'apporter des informations en exclusivité à tous les petits curieux, fidèles de Ici tout commence.

Ainsi, les fans peuvent poser des questions telles que : Les scènes sont-elles tournées en studio ? Ou bien, y aura-t-il un couple Greg / Eliott ? Les réponses laissent parfois planer le doute, pour garantir un certain suspens. Malheureusement pour eux, le 100éme épisode a été décalé suite à l'allocution du Premier ministre. Du coup, 2 épisodes seront diffusés lundi 22 mars, dont le 100ème. Il n'y aura pas de grande surprise, mais seulement le début d'une nouvelle intrigue centrée sur Greg (Mikaël Mittelstadt) le fils du grand chef Delobel.

Greg au cœur d'une nouvelle intrigue !

(ATTENTION SPOILERS)

L'histoire autour de Hugues (Yann Sundberg) et Hortense (Catherine Davydzenka) prend fin ! Il était temps que l'expert-comptable se détache enfin de la jeune femme. En effet, c'est avec l'aide de Maxime (Clément Rémiens) et la cheffe Guinot (Catherine Marchal) qu'Hortense arrive enfin à se libérer des griffes de cet homme. Il essaie tant bien que mal de justifier son acte. Hugues évoque la perte de sa femme et son envie de retrouver l'amour. Cependant, cela ne l'excuse pas et Hortense décide de couper les ponds. Charlène (Pola Petrenko), qui a également eu une relation avec lui, remercie Hortense, et les deux jeunes femmes tournent définitivement la page.

À l'occasion d'une Master Class organisée dans l'école, le père de Greg, grand chef étoilé, a fait le déplacement avec sa femme. Ils sont ravis de découvrir l'école de leur fils et de pouvoir enfin admirer ses progrès en cuisine. Le chef Delobel (Joseph Malerba) est plutôt bourru, très charismatique et assez exigeant. Il a du mal avec tout ce qui sort du rang et le fait remarquer au jeune Eliott (Nicolas Anselmo), personnage transgenre qui aime se maquiller. Néanmoins, c'est avec lui qu'a décidé de s'associer Greg pour participer à la Master Class.

Ici tout commence @ TF1 Production

Cette association n'est pas vue d'un très bon œil par son meilleur ami Lionel (Lucien Belvès). Stupéfait, il surprend Greg en train d'embrasser Eliott dans la réserve. Trahison ultime, pour son ami de longue date qui se sent rejeté et blessé par ses cachotteries. Le ton monte et Lionel menace de tout balancer à son père. Cette nouvelle pourrait bien secouer toute la famille Delobel. Plus tard, Greg est retrouvé allongé au pied d'un arbre, le visage en sang. Sa mère est totalement dévastée, qui a bien pu agresser Greg ?

Le feuilleton Ici tout commence, est diffusé tous les soirs sur TF1 à 18h30.