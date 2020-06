Ici tout commence : TF1 annonce son nouveau feuilleton quotidien

Après "Demain nous appartient" TF1 étend sa diffusion de feuilletons. "Ici tout commence", la nouvelle série de la chaîne verra le jour en automne. Cinéséries vous dit tout.

Les productions reprennent petit à petit sur TF1. Après plusieurs semaines d’interruption, vous pourrez retrouver le feuilleton Demain nous appartient avec des épisodes inédits dès lundi 15 juin. Un “retour à la normale” attendu depuis longtemps par les fans.

Alors que le feuilleton phare de la chaîne s’apprête à reprendre, Ara Aprikian, le DG chargé des contenus du groupe a annoncé au Figaro: "TF1 va lancer un second feuilleton quotidien, qui sera tourné cet été et diffusé dans le courant de l’automne". Cette annonce est selon le journal un “symbole fort de la reprise de la production audiovisuelle” qui a largement été endommagée tout au long de la crise sanitaire. Une production audiovisuelle qui n’a pas fini d’être touchée par les conséquences de la crise.

Ici tout commence : le nouveau feuilleton de TF1

Ici tout commence sera donc le nouveau feuilleton qui accompagnera Demain nous appartient mais ne vous trompez pas : la série n'en sera pas un spin-off à proprement parler. Selon Ara Aprikian, certains personnages de DNA pourront faire une apparition dans Ici tout commence. "Nous tisserons de temps en temps des passerelles, dans les deux sens" explique-t-il.

Mais de quoi parle la série exactement ? Ara Aprikian fournit plus d’explications quant au sujet même de la série :

L’intrigue se nouera autour de la vie d’une école de gastronomie, autour des questions d’apprentissage et de transmission entre différentes générations. Il y aura évidemment beaucoup de jeunes comédiens mais aussi, pour les rôles d’adultes, des visages bien connus du grand public.

L'intrigue est donc à première vue bien différente de Demain nous appartient. Toutefois, la série est produite par Newen, la même société derrière la série ainsi que Plus belle la vie. La série aura un format de 26 minutes et sera tournée en Occitanie (principalement en Camargue) et mobilisera 150 personnes. Parmi eux se trouve une trentaine d’auteurs et une vingtaine de rôles principaux qui n'ont pas encore été dévoilés.

Une série comme symbole post-COVID

Ici tout commence est plus qu’une série pour TF1. C'est un vrai symbole de reprise post-COVID. En effet, la production aurait pu être annulée dû à la situation économique mais la chaîne a décidé d’envoyer un message fort aux téléspectateurs et aux concurrents comme le confie Ara Aprikian :

Ce nouveau feuilleton quotidien est notre manière à nous d’envoyer un message d’encouragement et d’optimisme à toute la filière de la création, aux acteurs institutionnels ainsi qu’aux téléspectateurs.

La nouvelle annoncée, il ne reste plus qu’à découvrir quels acteurs seront au casting d’Ici tout commence, sur TF1 cet automne.