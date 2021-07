Ici tout commence : un mystérieux corbeau est déterminé à se venger

Alors que tout semble rentrer dans l'ordre dans "Ici tout commence", une vengeance se trame contre le chef Teyssier. Un mystérieux corbeau prépare son plan et Constance pourrait être la première victime ... (Attention SPOILERS)

Ici tout commence : des décisions controversées

Le chef Teyssier (Benjamin Baroche) est loin d'être le professeur préféré des élèves de l'institut dans Ici tout commence. En effet, depuis quelques semaines, il prend des décisions très controversées qui ne plaisent ni aux apprentis, ni au reste de l'équipe pédagogique. Le chef installe de nouvelles règles et fait tout basculer. Récemment, il a exclu définitivement six élèves.

Heureusement, une série d'événements a tout redistribué et certain d'entre eux peuvent réintégrer l'établissement. Néanmoins, l'histoire de tricherie qui secoue actuellement l'établissement a poussé le chef à mettre Maxime (Clément Rémiens) au défi. Ce dernier à malheureusement perdu ce challenge culinaire. Les aveux de Kelly (Axelle Dodier) vont tout de même faire changer la donne et chambouler les plans. Le calme ne va pas être de longue durée puisque le directeur ignore qu'une vengeance se prépare dans son dos.

Ici tout commence ©TF1 Production

La cérémonie de fin d'études est maintenue

Tous les élèves reçoivent un drôle de message. Un mystérieux corbeau les incite à être présents pour la cérémonie de fin d'études. On peut lire "Teyssier va payer". L'entourage du chef tente de le dissuader et d'annuler cette cérémonie. Cependant, ce dernier refuse de céder à ces menaces et maintient l'événement.

Finalement, tout se déroule sans embûche et rien ne vient perturber la cérémonie. Louis (Fabian Wolfrom) sort major de sa promotion, malgré cette année pas si facile. Le chef Teyssier en profite également pour faire un hommage au fondateur de l'école gastronomique, le chef Auguste Armand. Tout semble se passer pour le mieux.

Ici tout commence ©TF1 Production

Constance est victime du corbeau

La cérémonie de fin d'études se termine et la vie reprend son cours. Constance (Sabine Perraud), la femme de Teyssier, qui est également l'infirmière de l'école, retourne dans son bureau. En arrivant, elle se rend compte que la porte de l'infirmerie est ouverte. Lorsqu'elle découvre l'intérieur de la salle, c'est la stupéfaction. Tout est sens dessus dessous, son matériel, ses outils sont dispersés partout dans la pièce.

Le chef Teyssier essaie de se montrer rassurant et lui explique qu'il prend soin de veiller sur elle et leurs enfants. Selon lui, cela n'est autre que de la provocation et de l'intimidation. Cependant, le corbeau est bel et bien de retour et ne compte pas s'arrêter là. Constance se retrouve face à une affiche de son mari où il est inscrit "Le 7e éliminé, ce sera vous Teyssier".

Est-ce l'un des élèves renvoyés qui tente de se venger ? Un parent d'élève ? Ou bien un autre professeur qui met en place une stratégie pour le faire quitter son poste ? Charlène pourrait bien faire les frais du corbeau, si l'on en croit le poste Instagram du feuilleton...

À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.