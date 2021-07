Ici tout commence : un personnage emblématique met les voiles

L'été approche et tout le monde commence à organiser cette période de vacances dans "Ici tout commence". Un personnage emblématique va quitter temporairement l'institut, et cela risque bien d'en chambouler plus d'un.

Ici tout commence : Que se passe-t-il cet été ? Les cours touchent à leur fin à l'institut Auguste Armand dans Ici tout commence. Les apprentis cuisiniers sont tous en train de chercher un stage ou un job pour l'été. Une période stressante donc, mais aussi excitante pour les élèves qui ont hâte de se confronter au monde du travail. Célia (Rebecca Benhamour) a dû faire ses adieux à Jérémy (Pierre Hurel) qui s'envole vers l'Australie. Quant à Salomé et Maxime, ils s'apprêtent à travailler en tant que stagiaire dans l'hôtel tenu par Sylvie (Elise Tielrooy), la mère de cette dernière, et Francois (Michel Hazanavicius). De son côté Louis (Fabian Wolfrom) a réussi à se faire nommer chef du Double A, pour l'été. Ici tout commence ©TF1 Production Tout le monde envisage donc l'été de façon différente. Pour ce qui est de l'équipe pédagogique, Teyssier (Benjamin Baroche) ne compte pas lâcher l'établissement pendant ces deux mois. La cheffe Guinot (Catherine Marchal) souhaite poursuivre son idylle avec sa compagne, tout en continuant d'encadrer l'institut. Rien n'est moins sûr pour Antoine (Frédéric Diefenthal), qui souhaite prendre le large. Larguer les amarres ! Durant la période estivale, Antoine s'apprête à délaisser Calvières. Il s'est engagé pour un voyage d'une durée d'un mois sur la mer Méditerranée. Seul sur un voilier, il compte bien prendre le large et se vider la tête. De quoi inquiéter sa femme, Rose (Vanessa Demouy). Elle a ses raisons, puisqu'il a déjà été victime d'un terrible accident en mer. Cependant, ce dernier se veut rassurant. Antoine a pris toutes ses dispositions pour qu'ils puissent rester en contact avec elle à tout moment. Il sait ce qu'il fait et ne prendra aucun risque. Il sera très vite de retour dans le feuilleton Ici tout commence. Le comédien se livre à ce sujet pour Purebreak : C’est le prolongement de mon personnage et d’une discussion qu’on a eue en avril 2019. À suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.