Ici tout commence : Valérie est de retour et prépare sa vengeance

Valérie Myriel a fait son grand retour dans la vie d'Antoine et Souleyman et s'avère bien plus manipulatrice qu'elle en a l'air dans "Ici tout commence". Amnésique et un peu déboussolée, les souvenirs lui reviennent petit à petit, notamment à propos de l'infidélité de son mari avec Rose. Il se pourrait bien qu'elle envisage une vengeance... (ATTENTION SPOILERS)

Ici tout commence : Valérie vient tout chambouler

Valérie Myriel est de retour dans le quotidien d'Antoine (Frédéric Diefenthal) et Souleyman (Dembo Camilo) dans la série Ici tout commence diffusé sur TF1. Disparue en mer il y a un an, la mère de famille a été miraculeusement retrouvée échouée sur une plage en Algérie. Interprétée par la comédienne Elisa Sergent, Valérie débarque dans la série spin-off de Demain nous appartient. Elle essaie de reprendre le contrôle de sa vie, après un an d'absence.

Valérie est amnésique, elle se souvient seulement de quelques bribes de son passé. Souleyman, son fils adoptif, décide de l'inviter chez son père Antoine, qui a refait sa vie avec Rose (Vanessa Demouy). La vie d'Antoine a bien changé depuis le naufrage, il est devenu proviseur de l'institut Auguste Armand. Désormais, Valérie partage a nouveau son quotidien et grâce a son aide, les souvenirs reviennent. Mais, Rose, la nouvelle femme d'Antoine, ne voit pas d'un très bon œil ce rapprochement.

Ici tout commence © TF1 Production

Valérie se souvient de l'infidélité d'Antoine

Ainsi, depuis son arrivée dans Ici tout commence, Valérie a retrouvé partiellement la mémoire. En effet, elle se souvient de l'adoption de Souleyman et a également quelques souvenirs de son mariage. Tous les jours, grâce a la compagnie d'Antoine et de son fils, mais aussi avec des images, des odeurs, des sensations, sa mémoire revient un peu plus. Valérie déclare même à Antoine qu'elle éprouve à nouveau des sentiments à son égard.

Rose est en pleine crise de couple depuis qu'elle a flirté avec Lisandro. Elle est très agacée par la situation et le fait savoir à Valérie. Cette dernière lui avoue ne pas vouloir s'immiscer dans leur couple. Cependant, lors de cette discussion, Valérie a un flash. Elle se souvient qu'Antoine l'avait trompée avec Rose, avant sa disparition en mer. Elle se remémore des sentiments douloureux, et semble toujours autant blessée par cette ancienne trahison.

Ici tout commence © TF1 Production

La réconciliation impossible entre Rose et Antoine

Valérie consulte l'infirmière Constance à propos de ses migraines, son amnésie et ses flashs. Elle lui confie qu'elle se souvient avoir quitté son poste dans un hôtel trois étoiles pour suivre Antoine, et à la suite de son infidélité, elle lui en voulait énormément. Elle est persuadée que sans la présence de Rose, elle aurait réussi à sauver son couple. Valérie souhaite garder ça secret et tente de recréer un lien avec Antoine.

Rose a du mal à tolérer la présence de Valérie. Elle surprend un message sur le téléphone de cette dernière et découvre que Valérie ment, elle a retrouvé la mémoire et manipule Antoine et son fils. Effectivement, Rose comprend très vite que Valérie souhaite renouer avec Antoine et se venger du passé. Cette nouvelle vient une nouvelle fois fragiliser le couple qu'elle forme avec Antoine. Il refuse de la croire et se braque. Rose décide de partir. Dès lors, Valérie en profite, le soir même, dans un moment de complicité, elle embrasse Antoine.

Le couple de Rose et Antoine est donc de plus en plus en danger dans Ici tout commence, diffusés tous les soirs à 18h30.