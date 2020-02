Il a déjà tes yeux : la série de Lucien Jean-Baptiste débarque sur France 2 !

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

« Il a déjà tes yeux » a droit à une suite… A la télé ! Le film réalisé par Lucien Jean-Baptiste en 2017 donne lieu à une mini-série dont la diffusion démarre sur France 2 le 12 février.

Il y a deux ans sortait le film français Il a déjà tes yeux, une comédie sur un couple noir qui adopte un bébé blanc. Les situations loufoques de cette famille ont manifestement plu au public français puisque le film a fait plus d’un million d’entrées à sa sortie au cinéma en 2017. C’est maintenant dans une mini-série que l’on retrouvera Paul, Sali et leurs deux fils, Benjamin et Noé.

Dans cette adaptation inédite au petit écran, le couple Paul et Sali Aloka est repris par Lucien Jean-Baptiste et Aïssa Maïga (révélée notamment dans Les Poupées Russes de Cédric Kaplisch). Ce dernier jongle entre plusieurs casquettes et est aussi réalisateur de la série. Un exercice pas si nouveau que ça car il avait déjà réalisé et joué dans Dieumerci ! et La Première Étoile. Louis Durant (que l’on a vu dans Ma Reum en 2018) et Joakhim Sigue rejoignent aussi le casting pour jouer les enfants du couple.

Que peut-on attendre de cette série ?

L’histoire prendra place treize ans après les événements du film. Benjamin, le fils adoptif de Paul et Sali est aujourd’hui au collège et ses parents ont eu un autre fils biologique, Noé, juste après l’adoption. Les deux frères ont deux caractères très opposés et la famille Aloka ne passe toujours pas inaperçue dans cette touchante comédie familiale. Quand le père de Paul revient après des années d’absence, c’est toute la famille qui devra s’ajuster à ce changement…

Le film avait plu grâce à son humour et à sa façon de traiter du sujet de l’adoption. La famille Aloka était aussi attachante que déjanté et on peut être sûr que les fans du film trouveront leur bonheur dans cette mini-série qui contiendra 6 épisodes. Cette série aura-t-elle le même succès que le film ?

La diffusion de la série a déjà débuté sur la RTBF le 11 janvier 2020 et les premiers épisodes de Il a déjà tes yeux seront disponibles sur France 2 dès le 12 février.