I’ll Be Gone in the Dark (HBO): un teaser pour l'enquête du Golden State Killer

HBO vient de dévoiler un teaser pour son prochain docu-série, I’ll Be Gone in the Dark, centré sur la quête de l’auteure Michelle McNamara pour découvrir l’identité du tueur en série connu sous le nom de « Golden State Killer ». Surnommé ainsi par McNamara du fait de son rayon d’action, situé en Californie, ce dernier est jugé responsable d’au moins 13 meurtres et de plus de 50 viols.

Plutôt que de s’intéresser au tueur lui-même, le docu-série d’HBO sera donc plus particulièrement centré sur l’enquête menée par Michelle McNamara, une auteure américaine obsédée par le Golden State Killer, et qui a enquêté pendant des années sur le tueur. Ayant rassemblé de nombreux documents, dont certains même inconnus des services de police, elle avait essayé de découvrir l’identité du tueur. Ses recherches avaient abouti à la publication du livre intitulé I’ll Be Gone in the Dark, publié en 2018, soit deux ans après sa mort.

Les premières images nous promettent une atmosphère sombre pour un documentaire centré sur l’obsession d’une auteure déterminée à résoudre une série de meurtres survenus des décennies auparavant.

Des premières images intenses pour I’ll Be Gone in the Dark

Au début de l’extrait dévoilé, on peut entendre une narratrice comparer le Golden State Killer avec le tueur du Zodiac, qui était l’objet du film de David Fincher Zodiac, sorti en 2007, et celui connu sous le nom de « Son of Sam ». Elle explique alors que le premier de ces trois hommes était l’un des plus violents et prolifiques violeurs et tueurs en séries d’Amérique.

Le teaser s’intéresse ensuite à Michelle McNamara, que l’on peut voir s’exprimer sur le tueur à de nombreuses reprises. Elle explique notamment son obsession de découvrir l’identité de celui qui tua au moins 13 personnes dans les années 1970 et 1980. Pour cela, elle passait des heures sur son ordinateur à traquer l’assassin, la nuit, pendant que son mari et sa fille dormait.

L’extrait montre ensuite certaines des autres personnes interrogées dans le documentaire, qui donnent des détails sur le rôle de McNamara dans l’affaire. On apprend alors qu’elle essayait à la fois de résoudre le crime et d’écrire le livre qui deviendra I’ll Be Gone in the Dark. L’un des intervenants explique même que l’auteure avait mis la main sur des éléments que les enquêteurs de la police chargés de l’affaire n’avaient jamais vus.

L’obsession de Michelle McNamara devrait être au centre du documentaire HBO. On peut même entendre la principale intéressée décrire le temps passé à la recherche du tueur comme une « mauvaise addiction » qu’elle aura « nourrie pour le reste de sa vie ». Le docu-série devrait donc plus s’intéresser à l’auteure décédée en 2016, et à sa quête, qu’au tueur lui-même.

Réalisé par Liz Garbus, réputée dans le monde du documentaire et récemment derrière Lost Girls, I’ll Be Gone in the Dark sera divisé en six épisodes. Le premier sera diffusé le 28 juin prochain sur HBO.