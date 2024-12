"Ils aggravent les choses" George R.R. Martin tacle Hollywood et ses adaptations

Ne demandez surtout pas à George R.R. Martin ce qu’il pense des adaptations en films et séries de ses œuvres et de celles des autres. Pour lui, elles sont rarement réussies. L’auteur va même plus loin et estime qu’elles sont pires que l’œuvre originale.

Des adaptations populaires sur le petit écran Tout comme avec Stephen King, les œuvres de George R.R. Martin font l’objet d’adaptations par Hollywood. Après avoir adapté Game of Thrones durant presque dix ans, la télévision, en particulier HBO, transpose désormais sur écran House of the Dragon. Les téléspectateurs sont au rendez-vous et le succès du spin-off porté par Milly Alcock et Matt Smith traduit l’intérêt toujours présent pour l’univers de son auteur. Sauf que cela ne plaît pas forcément à George R.R. Martin. En effet, malgré tout ce succès, l’écrivain américain ne semble pas conquis par les différentes adaptations de ses romans sur le petit écran. Et pas que ses romans ! Il l’a fait savoir haut et fort dans les colonnes de The Hollywood Reporter. George R.R. Martin tacle Hollywood et ses adaptations peu fidèles des œuvres littéraires Ce n’est pas la première fois que George R.R. Martin critique ouvertement les adaptations télévisées d’œuvres littéraires. Selon lui, les changements apportés par les scénaristes ne rendent pas forcément l’histoire meilleure et s’en éloignent souvent : Peut-être que je suis l'une des rares personnes à Hollywood qui pense encore que lorsqu'on adapte une œuvre d'art, un roman, une nouvelle, il faut faire une adaptation fidèle. Cela m'énerve trop parce qu'ils changent les choses et je ne pense pas qu'ils les améliorent généralement Celui que l’on surnomme le « Tolkien américain » s’était déjà exprimé sur le sujet dans un billet publié sur son blog, Not a Blog, en début d’année. D’après George R.R. Martin, les auteurs de films et séries ne parviennent jamais à adapter comme il faut une œuvre. Ils feraient même pire : « Peu importe l’importance d’un écrivain, peu importe la qualité du livre, il semble toujours y avoir quelqu’un qui pense qu’il peut faire mieux, désireux de prendre l’histoire et de ‘l’améliorer’ Ensuite, ils s’approprient l’histoire. Cependant, ils ne l’améliorent jamais. Neuf cent quatre-vingt-dix-neuf fois sur mille, ils aggravent les choses », écrivait-il. George R.R Martin est toujours en train d’écrire The Winds of Winter, le sixième tome de la saga Le Trône de fer.