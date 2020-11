Ils étaient 10… Combien survivront dans cette nouvelle série de M6 ?

SALTO diffuse en ce moment "Ils étaient 10", une adaptation du livre éponyme d’Agatha Christie avec un casting français 5 étoiles dont Samuel Le Bihan, Guillaume de Tonquédec ou encore Romane Bohringer.

Ils étaient dix : Vices et vertus

Fidèle à l’histoire originale de la romancière britannique - anciennement intitulée Dix petits nègres, le titre a été officiellement modifié cette année - la série Ils étaient 10 réunit 10 protagonistes, conviés par des moyens différents : homme d’affaires, ex-militaire, botaniste ou encore médecin sont quelques-uns des métiers occupés par les héros… ou futures victimes !

Samy Seghir dans Ils étaient 10 (M6)

Ainsi, on retrouve Samuel Le Bihan en militaire froid et désabusé (très différent de son rôle dans la série Alex Hugo), Isabelle Candelier en ancienne patronne de restaurant, Guillaume de Tonquédec en homme d’affaires hypochondriaque, Romane Bohringer en médecin, Marianne Denicourt en flic repentie, Patrick Mille en gourou moralisateur, Manon Azem en bimbo rebelle, Samy Seghir serveur pour l'occasion et pour finir Nassim Si Ahmed, humanitaire perdu séduit par Matilda Lutz en botaniste secrète.

Le tout est filmé par Pascal Laugier à qui l’on doit déjà des films aux ambiances angoissantes et/ou fantastiques (Saint-Ange, 2004, Martyrs, 2008 ou encore Ghostland, 2018).

Chaque épisode est l’occasion d’en découvrir un peu plus sur les vices de chacun, les fautes de leur passé et le crime qu’ils ont commis et qui explique leur présence ici. Certains aussi se démarquent par la volonté de se repentir.

Du déjà-vu ?

À la différence du roman, le terrain de jeu du tueur est ici une île, qu'il va surnommer l'île du diable. L’île vue du ciel pourrait rappeler la série Lost ou plus récemment dans Arrow, l’île Lian Yu, sorte d’enfer sur terre !

Par ailleurs, l’ambiance et les décors rappellent un peu la franchise de films américains de la fin des années 90 : Souviens-toi ...l’été dernier où dans le deuxième opus des amis se retrouvaient pris au piège sur une île et étaient tués un par un par un mystérieux meurtrier, dans un hôtel autant paradisiaque qu’effrayant.

Souviens-toi... l'été dernier (1998)

Mais ici, les victimes ne se connaissaient pas avant d’arriver et ne vont pas avoir beaucoup de temps pour cela. Sur un autel, des statuettes les représentent. À chaque crime, une statue disparaît ! Chaque meurtre est l’occasion d’une mise en scène bien particulière : blessures diverses, serpents, scorpions, noyades, etc. Une fois le corps découvert, une phrase apparaît sur un écran ou sur le mobilier : les explications avec lesquelles les personnages se convainquaient de leur innocence trouvent ici une finalité aussi. Par exemple, les phrases « la jeunesse n’excuse pas tout » ou encore « l’amour maternel est assassin » illustrent les deux premiers meurtres.

Mais le casting et la mise en scène offrent une nouvelle jeunesse à ce classique d’Agatha Christie. Rien que pour le plaisir de voir tous ces acteurs réunis, cette série mérite d’être regardée et pour découvrir qui se cache derrière le mystérieux assassin ! Qui seront les prochains à être assassinés, telle est la question ?!

Ils étaient dix : à découvrir avec les 6 épisodes actuellement proposés sur la plateforme SALTO et prochainement diffusés par M6.