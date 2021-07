Incendie de Notre-Dame : une série Netflix en tournage

15 avril 2019 : le monde entier regarde, impuissant, les terribles images de l'incendie qui ravage la cathédrale Notre-Dame de Paris. Si l'incident n'a heureusement fait aucun mort, les pertes matérielles sont quant à elles inestimables. En effet, l'incendie a ravagé le toit et la charpente, a fait s'effondrer la flèche, de même qu'une partie de la voûte.

Les vidéos de Notre-Dame en proie aux flammes ont fait le tour du monde et ont suscité une très vive émotion à travers la planète. En effet, la cathédrale est un des symboles les plus forts de Paris, au même titre que la Tour Eiffel ou le Musée du Louvre. Ce soir là, beaucoup de parisiens ont eu peur de voir la cathédrale partir en fumée. Heureusement, grâce à l'intervention rapide des Pompiers de Paris, l'incendie a été maîtrisé.

Le drame de l'incendie de Notre-Dame de Paris n'a pas tardé à intriguer les réalisateurs de cinéma et de télévision. Ainsi, Jean-Jacques Annaud tourne actuellement un long-métrage baptisé Notre-Dame brûle, dont la sortie est prévue en avril 2022.

Une série adaptée de l'excellent article du New York Times avait également été annoncée il y a quelques mois, sans que de nouvelles informations n'émergent depuis. Aujourd'hui, nous apprenons que Netflix prépare également sa propre mini-série adaptée du drame.

En effet, le géant du streaming vient d'annoncer le début du tournage de Notre-Dame, la part du feu, une mini-série en 6 épisodes de 60 minutes créée par Hervé Hadmar (Romance, Les témoins). La série a été imaginée en collaboration avec la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et Romain Gubert, co-auteur du livre La Nuit de Notre Dame. Au casting, on retrouvera, entre autres, Alice Isaaz, Roschdy Zem, Frédéric Chau, Caroline Proust et Corentin Fila.

La part du feu combine l’histoire captivante de la nuit du 15 avril 2019 en plein coeur de la cathédrale Notre-Dame aux côtés des pompiers de Paris et un récit choral qui explore l’impact de cet incendie sur différents personnages à travers la France.

Hervé Hadmar, le créateur et réalisateur de la série, a déclaré :

Je suis très fier et très heureux de collaborer avec Julien Madon (Cheyenne Federation) et Netflix sur La part du feu. Cette mini-série est une production très ambitieuse, à la fois contemporaine et chorale. Notre-Dame qui brûle, c’est le symbole de nos sociétés qui se divisent, elles aussi en danger de destruction.