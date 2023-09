Infiltré(e) sur France 2 : c'est quoi cette nouvelle série avec Audrey Fleurot ?

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur "Infiltré(e)" la nouvelle série avec Audrey Fleurot diffusée sur France 2 dès ce 25 septembre. Intrigue, résumé, premiers avis, ce nouveau programme marquera-t-il un autre succès pour la comédienne après "HPI" ?

Audrey Fleurot est de retour dans une nouvelle série

Après le carton de la série HPI sur TF1, Audrey Fleurot est de retour dans un tout nouveau programme, cette fois-ci sur France 2. En effet, la série Infiltré(e) débute ce lundi 25 septembre avec la diffusion des deux premiers épisodes. Et la comédienne est en terrain connu puisque le programme a été imaginé par les créateurs de Un village français, la série qui a révélé Audrey Fleurot au public.

Infiltré(e) : quelle est l'intrigue de cette nouvelle série ?

Dans ce nouveau show diffusé sur France 2, Audrey Fleurot incarne Aurélie, une chimiste au sein de la police, qui élève seule son fils suite au décès de son compagnon. Lorsque le commissaire Max Vernet, interprété par Thierry Neuvic, sollicite ses compétences pour enquêter sur l'UBH, une dangereuse drogue de synthèse qui sévit sur le marché et cause déjà des ravages, Aurélie ne se doute pas qu'elle sera bientôt au centre d'une opération d'infiltration au sein d'un réseau de trafiquants.

Mais, pour sauver son fils empêtré dans une situation périlleuse, Aurélie se retrouve piégée, et Vernet, sans scrupules, ne lui fera pas de cadeau. Sa seule issue : collaborer avec Max, adopter l'identité de Valérie, et pénétrer le monde des trafiquants. Cependant, face à Nikita, interprété par Bogdan Zamfir, et Jésus, joué par Sumaï Cardenas, qui dirigent le réseau depuis Marseille, la chimiste a-t-elle réellement une chance de mener à bien sa mission ?

Le dispositif de l’infiltration permet une dramatisation de tous les instants puisque, pour sauver son fils, une femme presque ordinaire, interprétée par Audrey Fleurot, va vivre sous une fausse identité, dans un mensonge permanent, qui menace sa vie, son entourage et son équilibre psychique

A confié Frédéric Krivine, l'auteur de la série.

Pour Emmanuel Daucé, producteur du programme, il est avant tout question d'éducation :

Au-delà du sujet de société de la politique de lutte contre les stupéfiants et du danger que représentent ces nouvelles drogues de synthèse pour la jeunesse, Infiltré(e) est une série sur l’éducation. L’héritage qu’on laisse à nos enfants, la vision du monde qu’on leur donne, la valeur de l’exemple, tous ces sujets sont abordés à hauteur des personnages, la drogue devenant une métaphore des traumas que l’on transmet malgré nous.

Que disent les premiers avis sur Infiltré(e) ?

Que vaut Infiltré(e) ? Avant la diffusion des deux premiers épisodes de la série ce lundi 25 septembre, découvrez ce qu'en pense la presse spécialisée. Pour nos confrères de Télé Loisirs, c'est une réussite :

Si le rythme rapide de la série, dont on sent le besoin de condenser l'action, dénote un peu, le côté allégorique de cette fiction en fait plus une fable qu'une série policière classique.

Pour Le Point, le début de la série est un peu laborieux, et il faut attendre le quatrième épisode pour que les enjeux se mettent en place :

Il faut attendre le quatrième opus et l'infiltration à proprement parler pour que la série gagne en profondeur et en intensité. Le récit se fait alors prenant, et l'empathie pour ses personnages ambivalents, mais finalement attachants joue pleinement.

Du côté de Sud Ouest, la série avec Audrey Fleurot ne convainc pas, et "passe à côté de son sujet", malgré une belle promesse de départ.

Enfin, pour nos confrères d'AlloCiné, si la série met du temps à démarrer, "Infiltré(e) reste un thriller efficace qui repose sur un duo de comédiens qui fonctionne à merveille".