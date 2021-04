Innocent sur Netflix : que vaut la nouvelle série adaptée d'Harlan Coben ?

Que vaut "Innocent", la nouvelle série thriller de Netflix adaptée d'Harlan Coben et réalisée par Oriol Paulo (Invisible Guest) ?

Innocent : quand Harlan Coben rencontre Oriol Paulo

Si vous êtes friands de thrillers espagnols sur Netflix, vous n'êtes certainement pas passés à côté des films d'Oriol Paulo. Disponibles sur la plateforme depuis déjà quelques années, The Invisible Guest et Mirage ont su, grâce à leurs scénarios imparables, conquérir de nombreux téléspectateurs. Ce vendredi 30 avril 2021, le réalisateur espagnol revient avec un nouveau thriller, et cette fois-ci en série : Innocent, adaptée d'Harlan Coben.

Les huit épisodes d'une durée moyenne de 50 minutes reprennent la trame du roman du maître du thriller paru en 2005 en la transposant en Espagne :

Une nuit, Mat a commis un homicide alors qu'il tentait simplement de s'interposer dans une bagarre. Aujourd'hui, neuf ans plus tard, il essaie de repartir à zéro avec son épouse Olivia. Troublé par un appel bouleversant provenant du téléphone de sa femme, alors en voyage d'affaires, Matt se lance dans une course effrénée pour découvrir la vérité. Son innocence sera à nouveau mise en doute, cette fois par l'inspectrice de police Lorena qui enquête sur une affaire de suicide.

Innocent ©Netflix

Au casting, on croise des têtes connues des précédents films d'Oriol Paulo comme Mario Casas ou encore Ana Wagener.

Que valent les premiers épisodes ?

Avant sa mise en ligne prévue pour le vendredi 30 avril, nous avons eu accès aux trois premiers épisodes d'Innocent. La promesse du thriller est là : une mystérieuse machination semble tourner autour du personnage de Mat depuis cette nuit fatidique où il a causé la mort d'un homme, sans qu'il n'en connaisse la raison. L'étau se resserre petit à petit autour du personnage d'Olivia, sa femme, interprétée par Aura Garrido.

Innocent ©Netflix

Après avoir fait connaissance avec le personnage principal et son univers dans le premier épisode, la construction du deuxième pourrait facilement faire perdre le fil aux spectateurs, avec l'arrivée de nombreux nouveaux personnages et cette désagréable impression qu'une inattention de quelques secondes pourrait faire louper un détail crucial de l'histoire.

L'épisode 3 permet de raccrocher un peu les wagons, mais ce début de série reste tout de même assez confus, et surtout très en-deçà de ce qu'Oriol Paulo nous a offert avec ses précédents thrillers. Il faut tout de même rappeler que, contrairement à Invisible Guest ou Mirage, il n'est pas à l'origine de l'histoire (même s'il a participé à l'écriture du scénario de la série) et doit donc composer avec une intrigue déjà écrite par Harlan Coben.

La construction en huit épisodes de 50 minutes semble également très (trop ?) longue pour venir à bout de cette intrigue. Espérons que les cinq épisodes suivants nous feront mentir !