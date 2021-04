Innocent sur Netflix : une bande-annonce prometteuse pour la série espagnole adaptée d'Harlan Coben

Netflix vient de mettre en ligne la bande-annonce prometteuse de sa prochaine série ibérique, "Innocent". Celle-ci est cette fois adaptée d’un roman écrit par Harlan Coben, pécialiste des thrillers à suspense.

Innocent, la nouvelle série venue d’Espagne

Depuis quelques années, les productions Netflix venues d’Espagne ont du succès. La première à avoir véritablement marqué les esprits est bien évidemment La casa de papel. Depuis, plusieurs shows se sont inscrits dans sa lignée, connaissant un beau succès à leur sortie sur la plateforme. Le dernier en date étant Sky Rojo. Il n’est donc pas étonnant de voir que le géant du streaming continue de faire confiance aux scénaristes ibériques. Et il dévoilera bientôt sa prochaine série espagnole, Innocent. Celle-ci est cette fois adaptée librement du roman éponyme d’Harlan Coben. Elle devrait donc proposer une histoire un peu différente de celle du livre.

L’intrigue d’Innocent s’intéresse à un homme qui a passé plusieurs années derrière les barreaux après avoir accidentellement tué un homme. À sa sortie de prison, Mateo retrouve l’amour et mène bientôt une vie heureuse. Olivia, la femme qu’il aime, attend un enfant et le futur du couple s’annonce radieux. Mais un jour, Mateo reçoit sur son portable une vidéo qui va tout faire voler en éclats… C’est Oriol Paulo qui a adapté l’histoire imaginée par Harlan Coben en série. Mario Casas y interprète Mateo tandis qu’Olivia y est jouée par Aura Garrido.

Des premières images envoûtantes

La bande-annonce d’Innocent mise en ligne par Netflix est prometteuse. Les premières images se montrent particulièrement prenantes. Esthétiquement, la série semble suivre les traces d’autres productions espagnoles Netflix comme Sky Rojo. La bande-annonce montre de très beaux plans et on devrait avoir droit à de superbes images tout au long du show.

Innocent © Netflix France

Quant à l’intrigue, ceux qui connaissant Harlan Coben savent que l’on devrait avoir droit à une histoire remplie de suspense et de rebondissements en tout genre. Et la bande-annonce dévoilée montre que la série semble être fidèle au livre sur ce point. Au programme, on peut y voir une probable trahison, une enquête, de nombreux protagonistes, un héros qui semble cacher de nombreux secrets… Tous les ingrédients sont réunis pour avoir une intrigue prenante et imprévisible. On est donc en droit de s’attendre à un thriller de grande qualité avec Innocent, et le show a tout pour être le prochain carton de Netflix.

Innocent arrivera sur la plateforme le 30 avril prochain. Elle sera composée de 8 épisodes.