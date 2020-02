Insatiable : Netflix annule la série après deux saisons

Vous avez aimé ? Partagez :

À son lancement sur Netflix, la série « Insatiable » a provoqué de vives réactions et même, un peu, le scandale. Prolongé avec une seconde saison, elle n’ira pas plus loin. La plateforme viendrait d’acter son annulation et pas sûr que grand monde pleure cette perte…

Quand elle fait ses premiers pas sur Netflix en 2018, la série Insatiable est précédée d’une réputation légèrement sulfureuse. En effet, le show a été particulièrement critiqué par une large partie de la presse. La raison ? Selon les médias, Insatiable promeut de mauvaises valeurs et rate tout ce qu’elle entreprend dans le domaine de l’humour.

Son sujet, pourtant, n’était pas inintéressant dans le fond. Insatiable suivait Patty, une adolescente mal dans sa peau car moquée et dénigrée pour son physique enrobé. À la suite d’un incident avec un clochard, elle se retrouve alitée et sa morphologie change à cause d’une alimentation imposée par l’hôpital. Devenue plus maigre, elle veut maintenant prendre sa revanche sur la société et veut faire payer les gens qui lui font fait du mal. C’est là qu’elle fait la rencontre d’un ex-avocat reconverti en coach pour concours de beauté. Mais l’homme, qui accepte de l’épauler, ne se doute pas que Patty a un plan machiavélique en tête…

Outre un traitement qui était parfois problématique, Insatiable adoptait un ton grossièrement provocateur et terriblement pas inspiré pour essayer de faire passer un message qu’on perdait de plus en plus de vue à chaque nouvel épisode. L’humour et les personnages, tous trop bourrins, ne nous touchaient pas. On se demande même comment une seconde saison a pu voir le jour après le raté qu’était la première et la pluie de mauvais retours. On salue les quelques courageux qui ont eu assez de bravoure pour endurer cette nouvelle salve d’épisodes.

Pas de saison 3 pour Insatiable

Mais les téléspectateurs ne doivent pas être non plus trop nombreux puisqu’on apprend par l’intermédiaire d’Alyssa Milano qu’une saison 3 ne sortira pas. Quand un internaute lui demande quand arriveront d’autres épisodes, la réponse de l’actrice est aussi brève que claire :

We will not be coming back, sadly. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) February 4, 2020

De son côté, Netflix n’a pas communiqué sur cette annulation mais Alyssa Milano doit être assez bien informée de la situation pour balancer ça publiquement.

Contrairement à d’autres arrêts plus gênants (on pense principalement à celui de The OA qui a déclenché un véritable tollé), celui de Insatiable ne va pas nourrir de gros regrets. Il y aura toujours quelques abonnés pour pleurer sa disparition mais on leur dira qu’il y a tellement plus intéressant à voir sur la plateforme, et même plus généralement dans le monde du petit écran.