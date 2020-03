Insecure : Issa Rae de retour dans la bande-annonce de la saison 4

Issa, Molly, Lawrence et le reste de la bande sont de retour pour la saison 4 de la série "Insecure". HBO a dévoilé la bande-annonce de la nouvelle saison jeudi dernier.

Les trentenaires d'Insecure sont de retour sur vos écrans ! HBO à récemment dévoilé une bande-annonce inédite pour la saison 4 de la série sur des trentenaires habitant à Los Angeles et essayant de diriger leurs relations.

Issa toujours aussi perdue dans cette nouvelle saison ?

Dans la bande-annonce de cette nouvelle saison d'Insecure, le personnage d’Issa Rae traverse une fois de plus les complications qu’amènent la trentaine. “Pas de boulot, pas de mec…” dit-elle en fumant avec sa meilleure amie Molly ; mais apparemment, ce n’est que des “bonnes ondes”! Rappelez-vous à la fin de la saison 3 : Issa quittait son travail à “We Got Y’all”, son association qui aide les jeunes des quartiers populaires. Cette dernière devait aussi s’ajuster à son ex-petit ami devenu seulement ami, Lawrence, et ses nouvelles relations.

A en juger par cette bande-annonce, les choses ne vont pas être aussi faciles pour Issa : elle doit tout faire pour organiser sa fameuse “block party” (ou fête de quartier en français) et ce n’est pas son assistante imaginaire qui semble rendre les choses plus faciles. Même son alter-ego logée dans son miroir semble être agacée par l’attitude d’Issa “Moi aussi j’ai des emmerdes”. Dur de trouver quoi répondre à ça. Le synopsis officiel de HBO lit :

La saison 4 suit les personnages principaux suite aux choix qu’ils ont fait dans la saison précédente. Issa poursuit un projet qui la passionne, Molly a une vraie relation pour la première fois. Lawrence passe des étapes importantes dans sa vie et nous voyons les effets que le bébé de Tiffany a eu sur la dynamique du groupe d’amis. A travers cette saison, nous verrons ces personnages évaluer leurs relations, dans un effort de découvrir qui ils sont vraiment et passer à une nouvelle phase dans leurs vies.

Cette saison s’annonce donc comme un tournant important dans la vie de ces personnages, surtout Issa. Cela fait maintenant 3 ans que nous suivons les aventures de cette trentenaire à travers ses relations amoureuses, amicales et professionnelles et nous avons hâte de savoir comment elles vont évoluer, tout ça dans un humour qu’on adore.

Retrouvez la saison 4 d’Insecure le 12 avril sur HBO et dès le 13 avril en US+24 et en exclusivité sur OCS.