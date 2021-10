Insiders sur Netflix : c'est quoi cette nouvelle télé-réalité avec Najwa Nimri ?

Les sept épisodes d"Insiders", la nouvelle série télé-réalité de Netflix, sont disponibles depuis ce 21 octobre. Venue d'Espagne, elle propose un concept particulier dans un genre ultra codifié. Pour présenter l'émission, la plateforme a misé sur une star de "La Casa de Papel" : Najwa Nimri, l'interprète de la charismatique Alicia. Pour mieux nous manipuler ?

Insiders : c'est quoi ?

En plus des séries de fiction, Netflix propose également des programmes de TV réalité. On pense notamment à The Circle ou encore à Séduction haute tension qui ont connu un franc succès. L'avantage de ces programmes, contrairement à la télévision linéaire, est que l'intégralité est disponible au visionnage. Pas besoin donc d'attendre des semaines pour connaître le dénouement. Pour les amateurs, le bonheur est à portée de télécommande. La dernière arrivée est espagnole et se nomme Insiders.

Insiders © Netflix

Le concept est plutôt original, et se démarque des autres programmes du genre. Les douze participants sont conviés à participer à la phase finale d'une émission de télé réalité. Sauf qu'ils ne se doutent pas qu'ils vont être filmés à leur insu pendant toutes les phases du test. Ils pensent en effet que seule une partie de leur lieu de vie est filmée par des caméras.

Pour renforcer le concept, des acteurs interprètent les producteurs d'Insiders. Ainsi, le but de la manoeuvre est d'observer si les candidats se comportent de la même manière lorsqu'ils savent qu'ils sont filmés, et lorsqu'ils n'en ont pas conscience. Le programme met également en lumière les abus de ce genre d'émission, qui pousse à bout les candidats.

Une star de La Casa de Papel au casting

Pour appâter les téléspectateurs, Netflix a sorti les gros moyens. Ils ont en effet fait appel à Najwa Nimri, l'interprète d'Alicia de La Casa de Papel. Elle use de tout son charisme et de son haut potentiel de manipulation pour mener à la baguette les candidats. Elle est également là pour expliquer les règles du jeu aux téléspectateurs, et les interpeler directement (pour mieux les manipuler ?).

Les sept épisodes d'Insiders sont dès à présent disponibles sur Netflix. Qui a envie de la regarder ?