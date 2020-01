Intimidation : c’est quoi cette nouvelle série Netflix d’Harlan Coben ?

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Intimidation

Harlan Coben, auteur prolifique de polars à succès, se charge une nouvelle fois de diriger l’adaptation de l’une de ses œuvres. Que pouvons-nous attendre de son dernier projet, « Intimidation », thriller diffusé sur Netflix à partir du 30 janvier ?

La nouvelle addiction série de ce début d’année est signée Harlan Coben, un des maîtres du polar. Focus sur la série Intimidation (The Stranger en VO) et ses huit épisodes.

Un créateur sur tous les fronts

Harlan Coben, auteur de romans policiers et originaire du New Jersey, a déjà plusieurs fois adapté ses ouvrages en séries : The Five, son coup d’essai, a été applaudis par la presse comme les spectateurs. L’intrigue principale tournait autour de la découverte par la police des empreintes d’un enfant disparu depuis 20 ans…

L’auteur a réitéré avec Safe, un thriller sorti en 2018 se déroulant au cœur d’une gated community, notamment porté par Michael C.Hall (Dexter), Amanda Abbington (Sherlock) et la Française Audrey Fleurot (Engrenages).

Intimidation : un récit à énigme captivant

Pour ce nouveau projet, Coben s’est entouré d’interprètes bien connus des spectateurs, à commencer par Richard Armitage – Thorin dans la saga The Hobbit. L’Irlandaise Dervla Kirwan, habituée des séries policières, campera son épouse. Hannah John-Kamen (Killjoys, Ant-Man et la Guêpe, Dark Crystal) sera une mystérieuse inconnue habituée à chambouler la vie des autres. Enfin, Siobhan Finneran (Happy Valley, Downton Abbey) jouera une enquêtrice.

Dedans, Adam Price mène une vie idyllique. Il a un bon travail, il a deux fils merveilleux et son mariage avec Corinne semble sans faille. Mais son bonheur va voler en éclats lorsque « The Stranger » dévoile un secret choquant au sujet de son épouse.

« The Stranger », c’est une mystérieuse jeune femme qui lui révèle que Corinne a simulé sa première grossesse – suivie de la perte du bébé – pour le forcer à rester avec elle… Adam, déboussolé, confronte sa femme à ce sujet. Mais suite à cette dispute, Corinne ne tarde pas à se volatiliser.

« Nos secrets nous unissent… La vérité nous détruira » peut-on lire dans le trailer de la série. Voilà de quoi mettre l’eau à la bouche des amateurs du genre ! Succombez à l’obsession en ce début d’année avec Intimidation à partir du 30 janvier sur Netflix.