Intimidation : un trailer pour la série Netflix avec Hannah John-Kamen

Le roman de Harlan Coben, « The Stranger », va avoir droit à une adaptation sur Netflix. Le service américain a dévoilé la bande-annonce de « Intimidation » qui verra Richard Armitage faire face à Hannah John-Kamen.

Hannah John-Kamen a eu droit à un sérieux coup de projecteur en 2018 en interprétant l’antagoniste d’Ant-Man et la Guêpe. Evidemment, les adeptes de séries avaient avant cela pu la découvrir dans Killjoys (2015-2019), son premier rôle majeur, récurent et remarqué. Killjoys étant désormais terminée, Hannah John-Kamen va pouvoir se lancer dans d’autres projets. Et le prochain en date se nomme Intimidation (The Stranger en VO).

Adam Price mène l’enquête sur Netflix

Tirée du roman de Harlan Coben – qui avait signé un accord avec Netflix pour l’adaptation de 14 de ses romans -, Intimidation suit Adam Price, un avocat qui mène une vie idyllique. Jusqu’au jour où une inconnue lui dévoile un secret sur sa femme. Et alors qu’il tente de la confronter, celle-ci disparaît. Adam décide alors d’enquêter.

Comme on peut le voir dans la bande-annonce dévoilée par Netflix (en une de l’article), c’est donc Hannah John-Kamen qui jouera la fameuse inconnue qui fait la révélation à Price, interprété lui par Richard Armitage. Intimidation est prévue pour être une mini-série en huit épisodes, à découvrir le 30 janvier sur la plateforme américaine.