Into the Night : bientôt l'embarquement pour un vol mouvementé sur Netflix

Nos voisins belges s'apprêtent à sortir sur Netflix leur première création originale avec "Into the Night". Un groupe d'inconnus embarque dans un avion alors qu'une catastrophe frappe la Terre. Attachez votre ceinture et préparez-vous à un vol agité avec un premier teaser.

La France commence largement à se faire une place dans le catalogue Netflix avec plusieurs productions issues du cerveau de nos talents. La Belgique n'a pas encore eu l'honneur d'en faire de même mais elle est sur le point de nous délivrer sa première tentative. Titrée Into the Night, elle met en avant un concept assez simple : le soleil devient subitement et inexplicablement mortel pour l'homme. Quiconque entre en contact avec ses rayons meurt immédiatement. La nouvelle ne tarde pas à se répandre et les passagers d'un vol de nuit partant de Bruxelles vont pouvoir avoir une occasion de s'en sortir. L'un d'entre eux va réagir pour survivre et pousse les pilotes à prendre la direction de l'ouest, pour rester dans le noir. Ce petit monde à bord de l'appareil, qui ne se connaît pas, va devoir s'unir pour essayer d'éviter le soleil, même si la situation semble assez désespérée.

Que nous réserve Into the Night ?

Comme pas mal de films d'horreur à succès, on tient ici un high concept assez malin. Mais une idée couchée sur le papier n'est pas une fin en soi, il faut encore que l'exécution soit à la hauteur. Netflix vient de diffuser un premier teaser pour Into the Night, avec comme objectif de poser en premier lieu la situation de la série. Les images montrées se concentrent sur le début, jusqu'au décollage de l'appareil. Que va-t-il se passer ensuite ? En voilà une bonne question, et c'est précisément là qu'on attend qu'Into the Night soit surprenante. Un avion ne pouvant pas voler indéfiniment, les personnages vont devoir trouver une solution pour survivre sur la durée.

Autre question que l'on se pose : toute la série va-t-elle se dérouler entre les murs de l'avion, ou est-ce que l'intrigue se déroulera aussi sur la Terre. La condition pour survivre est de ne pas s'exposer au soleil, donc on peut s'attendre à ce que le groupe trouve des solutions sans être constamment en altitude. Si ce n'était pas le cas, on craint fortement qu'Into the Night toune en rond. Netflix en montre volontairement peu et n'a pas encore notifié à quelle date la série sera disponible sur la plateforme.