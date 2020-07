Into the Night : Netflix annonce la saison 2

Après la sortie de la première saison d’"Into the Night" le 1er mai dernier, Netflix vient d’annoncer le renouvellement de sa première création belge pour une saison 2 sur son compte Twitter. La plateforme de streaming n’a pas précisé quand elle sortirait.

De quoi parle Into the Night ?

Into the Night est adaptée livre de science-fiction polonais de 2015 écrit par Jacek Dukaj, The Old Axolotl. L’histoire se concentre sur les passagers d’un avion reliant Bruxelles à Moscou, alors que le soleil commence soudainement et inexplicablement à tuer tous ceux exposés à ses rayons. Les passagers du vol vont alors se diriger vers l’Islande pour rester dans le noir et tenter d’échapper au soleil. Alors qu’ils ne se connaissent pas, ils vont devoir rester unis pour espérer survivre. Développée par Jason George, Into the Night bénéficie d’un casting international. Il réunit les Belges Jan Bijvoet, Laurent Capelluto, Pauline Étienne et Astrid Whettnall, mais aussi le Turco-Allemand Mehmet Kurtuluş, l’Italien Stefano Cassetti, la Française Alba Gaïa Bellugi, l’Écossais James McElvar ou encore le Polonais Ksawery Szlenkier.

Qu’attendre de la saison 2 d’Into the Night ?

Attention car la suite de cet article contient des spoilers sur la saison 1 d’Into the Night !

L’intrigue de la deuxième saison d’Into the Night devrait logiquement reprendre là où elle s’est terminée dans les derniers épisodes diffusés. À la fin de la première saison, les personnages de Sylvie, Laura, Ayaz, Zara, Jakub, Mathieu, Tik, Inès et Osman atteignent tous un refuge plein de militaires et assurent ainsi leur survie, échappant aux menaces qui les poursuivaient. Mais s’ils ont réussi à semer Terenzio, rien n’indique avec certitude qu’il soit mort à cause des rayons du soleil. De notre côté, on serait prêts à parier qu’il a survécu. Si tel est le cas, il reviendra sans doute avec une vengeance. On est aussi curieux de découvrir ce que les créateurs d’Into the Night ont prévu pour la suite de la série, et s’ils parviendront à se renouveler. L’idée originale du show belge tient sur la question de savoir si et comment les personnages principaux peuvent échapper aux rayons du soleil, mais la série ne peut pas rester centrée là-dessus pendant trop longtemps. Il est donc risqué d’étaler Into the Night sur plusieurs saisons, puisque pour conserver l’intérêt des fans, il faudra trouver d’autres menaces et antagonistes pour les héros. On verra ce que les scénaristes ont prévu en ce sens, et à quel point la prochaine saison s’éloignera du livre original de Jacek Dukaj. De nombreuses idées importantes du livre restent à explorer, mais les scénaristes pourraient choisir de prendre une direction complètement différente. Il serait alors intéressant de découvrir leurs choix.