Into the Night : Netflix dévoile un extrait tendu de sa nouvelle série

Netflix vient de dévoiler un extrait de sa série de science-fiction à venir "Into the Night". Il annonce une histoire pleine de tension entre les passagers d’un avion qui vont bientôt découvrir la catastrophe à laquelle ils seront exposés pendant le jour.

Netflix continue de diversifier son catalogue. Elle dévoilera prochainement une nouvelle série de science-fiction intitulée Into the Night. Il s’agira de la première création belge proposée par la plateforme de streaming. Un extrait de la série vient d’être mis en ligne.

Le pitch d’Into the Night, assez simple, devrait attirer les amateurs de suspense. Inspirée du livre de science-fiction polonais de 2015 The Old Axolotl, de Jacek Dukaj,l’intrigue sera centrée sur les passagers d’un vol de nuit en partance de Bruxelles qui tentent de survivre par tous les moyens quand le soleil commence soudain à tout tuer sur son passage.

Dans l’extrait dévoilé, on découvre ainsi les passagers de l’avion en question, qui semblent sur le point de découvrir la catastrophe provoquée par le soleil. Dans les premières images, alors que l’un d’entre eux a du mal à respirer, un homme arrache le fusil d’un militaire avant de lui réclamer des explications. Ce dernier semble avoir caché la vérité aux autres personnes présentes dans l’appareil.

Ayant forcé le pilote à se diriger vers l’Islande, l’avion est sur le point de se poser dans le pays scandinave. Le pilote ne semble pas prendre au sérieux le militaire, l’accusant d’être dérangé. Mais à la fin de l’extrait, l’homme lui ayant arraché le fusil des mains évoque le « soleil qui tue des gens ». On peut donc imaginer qu’à la suite de cela, lors de leur débarquement en Islande, les passagers vont se rendre compte de l’ampleur de la catastrophe.

Des premières images pleines de tension

Ces premières images promettent une série à l’atmosphère tendue. Comme teasé dans l’extrait, les passagers vont d’abord devoir faire face au détournement de l’appareil avant de prendre conscience de la situation à l’extérieur.

Il est probable qu’outre celui montré dans l’extrait, des affrontements aient lieu entre eux lorsqu’il s’agira de prendre des décisions qui pourraient affecter toutes les personnes présentes dans l’appareil face à la catastrophe. Les fans de survival devraient attendre la série avec impatience.

Le casting d’Into the Night aura une allure internationale. Il réunira les Belges Jan Bijvoet, Laurent Capelluto, Pauline Etienne et Astrid Whettnall. On y verra aussi le Turco-Allemand Mehmet Kurtuluş, l’Italien Stefano Cassetti ou la Française Alba Gaïa Bellugi.

Comme on peut le voir à la fin de l'extrait, Into The Night sera disponible sur Netflix dès le 1er mai.