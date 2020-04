Into the Night : une bande-annonce pour la nouvelle série Netflix

À quelques jours de son arrivée sur Netflix, la création belge "Into the Night" se montre dans une nouvelle bande-annonce qui continue d'exposer l'intrigant concept qui portera la série. Un groupe d'inconnus, un avion et une fin du monde liée au soleil, voilà les principaux ingrédients.

Bien que la plateforme Netflix soit américaine et dominée par des productions nationales, la firme cherche partout dans le monde des créations originales. Une stratégie de diversité qui vise à accentuer la popularité du service dans les pays concernés et nous permettre d'avoir des propositions qui sont portées par des sensibilités différentes. La France a déjà eu plusieurs fois l'occasion de s'illustrer et c'est désormais au tour de nos voisins belges de sortir leur première création originale. Elle s'appelle Into the Night et elle s'avance avec un pitch prometteur tiré du bouquin numérique The Old Axolotl écrit par le polonais Jacek Dukaj.

Des passagers d'un vol de nuit partant de Bruxelles vont découvrir que le soleil est devenu mortel pour les humains. Ceux qui s'y exposent sont promis à une mort inévitable. Les passagers qui ont un billet pour ce voyage ont une chance folle, ils peuvent fuir le soleil en se dirigeant à l'ouest, là où il fera nuit. La rencontre entre ces étrangers va créer quelques discordes mais une entente sera nécessaire pour rester en vie. La situation d'Into the Night est incertaine, car comme l'indique le pilote, une défaillance de l'appareil ou un manque peut mener à sa chute.

La Belgique signera-t-elle une entrée fracassante sur Netflix avec Into the Night ?

Déjà vendue dans quelques aperçus, Into the Night donne un dernier coup de collier pour nous faire patienter jusqu'à la mise en ligne prévue en fin de semaine. Cette nouvelle bande-annonce insiste sur ce qui semble être le début de l'intrigue. Tout l'intérêt maintenant est de découvrir si le scénario va se dérouler entièrement entre les murs de l'appareil ou si on va explorer d'autres décors. Le carburant étant une donnée essentielle, on imagine mal que tout puisse se passer en l'air, à moins que le montage et l'agencement des épisodes jouent sur la dilatation du temps afin d'insister sur le huis clos.

Into the Night met en scène un casting international dans lequel on retrouve notamment Jan Bijvoet, Mehmet Kurtuluş, Pauline Étienne, Laurent Capelluto, Edwin Thomas, Stefano Cassetti et Alba Gaïa Bellugi. La série sera mise en ligne dès le 1er mai sur Netflix et nous surveillerons ça de près pour savoir si la Belgique fait une entrée remarquée dans le catalogue de la plateforme.