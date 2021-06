Invasion : les aliens débarquent sur Terre dans la bande-annonce de la série Apple

Apple ne chôme pas avec sa plateforme mais ne parvient pas à atteindre la popularité déjà acquise par ses concurrents. La très prometteuse série "Invasion" pourrait changer un peu la donne. Découvrez la première bande-annonce avec Sam Neill et Golshifteh Farahani.

Invasion : une prometteuse série de science-fiction

Si vous suivez l'actualité du petit écran, vous entendez souvent parler de Netflix, de Disney+ ou d'Amazon Prime Vidéo. Hélas, Apple TV+ a tendance à passer au second plan, malgré une envie de bien faire les choses. Son catalogue commence à être bien fourni depuis son inauguration en 2019. Il manque sûrement LE gros hit qui va propulser la marque à la pomme dans ce secteur. Deux séries prévues en 2021 peuvent le devenir. D'abord Fondation, l'adaptation risquée du Cycle de Fondation d'Isaac Asimov. Ensuite Invasion, dont le titre dit déjà beaucoup sur son contenu.

Le postulat est très simple : des extraterrestres débarquent sur Terre et menacent les humains. Le scénario va se dérouler aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Maroc et au Japon. Dans cette intrigue intercontinentale, nous pourrons suivre plusieurs survivants qui tentent de faire face à cette invasion.

John Bell Tyson (Sam Neill) - Invasion ©Apple TV+

Une bande-annonce qui donne envie

Créée par Simon Kinberg et David Weil, la série de science-fiction sera portée par Sam Neill, Golshifteh Farahani, Shiori Kutsuna et Shamier Anderson dans les quatre rôles principaux. On pourrait croire que le motif de l'invasion a déjà été essoré (ce qui n'est pas faux) mais on a envie de donner une chance à cette création Apple. Une bande-annonce vient d'être révélée (visible en une d'article) et dévoile un show très solide visuellement, avec une belle ampleur et une ambiance prometteuse. Les images s'attardent sur l'arrivée et sont assez malines pour ne pas révéler frontalement l'apparence des aliens. Seul le plan final, entravé par une tempête de sable, nous fournit un aperçu de la menace.

Comme avec toutes les autres séries Apple, on s'attend à un beau programme sur le plan formel, avec une approche très réaliste qui n'est pas sans rappeler La Guerre des mondes de Steven Spielberg. On lui souhaite de s'approcher de la qualité de ce très grand film. La diffusion débutera le 22 octobre prochain avec la mise en ligne de trois épisodes d'un coup. Il faudra ensuite attendre chaque semaine pour découvrir les sept parties restantes.