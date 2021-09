Invasion : nouvelle bande-annonce impressionnante pour la série Apple avec Sam Neill

Apple TV+ lancera le 22 octobre sa nouvelle série de science-fiction "Invasion". Le show se dévoile davantage avec une nouvelle bande-annonce. On retrouve au casting Sam Neill, Golshifteh Farahani, Shiori Kutsuna ou encore Shamier Anderson.

Attaque d'extraterrestres dans Invasion

Depuis son lancement, Apple TV+ continue de proposer des programmes variés, pouvant aller de la comédie Ted Lasso à la série d'action dramatique See avec Jason Momoa en passant par le fantastique avec Fondation, l'adaptation du Cycle de Fondation d'Isaac Asimov. Avec Invasion, le service d'Apple va proposer de la pure science-fiction à grand spectacle. Dedans, des aliens envahissent la Terre.

Quatre continents sont directement touchés via la ville de New York aux Etats-Unis pour l'Amérique, Manchester au Royaume-Uni pour Europe, le Maroc en Afrique et le Japon en Asie. Invasion rappelle évidemment l'adaptation de Steven Spielberg La Guerre des mondes (2005) par son histoire ainsi que par son visuel, bien que la série s'annonce plus grandiose étant donné l'utilisation de quatre continents. C'est du moins le sentiment qu'on a devant la nouvelle bande-annonce (en une d'article) tout juste mise en ligne.

Invasion ©Apple TV+

Un gros programme à venir

Sur ces nouvelles images on découvre différents personnages impliqués. Un soldat, interprété par Shamier Anderson et en contact direct avec une immense créature, une femme travaillant pour la NASA et jouée par Shiori Kutsuna, une mère sous les traits de Golshifteh Farahani, qui tente de protéger ses enfants coûte que coûte, ou encore un shérif joué par Sam Neill. Une grande variété qui devrait permettre aux créateurs Simon Kinberg et David Weil de traiter de nombreux sujets allant au-delà de la science-fiction. Comment ces protagonistes vont réagir ? Quelles conséquences aura cet événement sur leur vie et leurs proches ? C'est évidemment sur cet aspect plus dramatique qu'Invasion devra accrocher les spectateurs au fil des épisodes. C'est en tout cas plutôt bien parti pour le moment.

Invasion sera diffusée sur Apple TV+ à partir du 22 octobre. La saison 1, qui a bénéficié d'un budget d'environ 200 millions de dollars, comportera dix épisodes de 60 minutes. Les trois premiers seront disponibles dès le 22 octobre.