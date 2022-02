Inventing Anna : l'ex-meilleure amie de l'arnaqueuse s'en prend à Netflix

"Inventing Anna" met en avant l'histoire folle de l'arnaqueuse Anna Sorokin. Mais la série n'a pas plu à Rachel Deloache Williams, l'une de ses victimes, qui trouve que Netflix glorifie cette criminelle.

Une nouvelle arnaque avec Inventing Anna

Après la mise en ligne de L'Arnaqueur de Tinder le 2 février, Netflix a lancé le 11 février Inventing Anna, consacrée à un autre type de truand. Si le documentaire relate l'histoire dingue de Simon Leviev, la série raconte celle d'Anna Sorokin, une escroc qui s'est fait passer pour une riche héritière allemande et a ainsi arnaqué l'élite new-yorkaise. Sous le nom d'Anna Delvey, la jeune femme vivait dans le luxe mais en laissant les autres payer à sa place ou en laissant des ardoises dans des restaurants et des hôtels. Elle a également obtenu le prêt de cinquante millions de dollars par deux banques simplement en vendant un projet de fondation (Anna Delvey Foundation) en s'appuyant sur sa fausse identité.

En 2019, deux ans après son arrestation, elle a été condamnée pour escroquerie. Risquant entre quatre et douze ans de prison, elle a été libérée en 2021 pour bonne conduite.

Une victime remontée contre Netflix

Parmi les victimes d'Anna Sorokin qui sont mises en avant dans Inventing Anna, il y a Rachel Deloache Williams (jouée par Katie Lowes), qui considérait l'arnaqueuse comme sa meilleure amie. En 2017, elles partaient ensemble au Maroc. Un voyage de 62 000 dollars qui fut payé en intégralité par Rachel et qu'Anna ne remboursa évidemment pas. La victime a alors réagi en voyant la série Netflix et le portrait fait de cette escroc. Comme elle l'explique dans le Time, dans un témoignage titré Anna 'Delvey' Sorokin a presque ruiné ma vie. Maintenant, elle est récompensée pour ses crimes, Rachel n'a pas été impliqué dans la série. Et elle a été profondément choquée en voyant la description de son personnage :

Une jeune femme crédule dont l’admiration qu’elle porte pour Anna lui coûtera son travail, son argent et sa vie. Mais si sa relation avec Anna est son plus grand regret, la femme qu'elle est devenue grâce à Anna est peut-être justement la plus grande création d'Anna.

Pour Rachel, Netflix glorifie Anna Sorokin avec cette série alors qu'elle est une "une criminelle sociopathe et narcissique". Elle estime alors que "des millions de personnes verront Anna comme une anti-héroïne qui lutte contre ses démons et un monde qui sous-estime les jeunes femmes". Une image trop complaisante et dangereuse qu'elle espère certainement être corrigée par HBO. En effet, Rachel Deloache Williams a vendu ses droits à la chaîne américaine et à la productrice Lena Dunham contre 35 000 dollars, plus 300 000 dollars si le projet se concrétise.

Inventing Anna est disponible sur Netflix.