Invincible : la nouvelle série de Robert Kirkman (The Walking Dead) se dévoile

« Invincible », la série animée adaptée des comics de Robert Kirkman, se dévoile à travers un premier extrait. Attendu sur Amazon Prime Video, le show promet d'être dans la veine directe des bandes-dessinées.

C'est quoi Invincible ?

Robert Kirkman est un grand nom de la bande-dessinée pour tous les connaisseurs du genre. Ce scénariste américain de 42 ans est notamment célèbre pour avoir créé The Walking Dead. Tandis qu'il a également travaillé sur des titres comme Marvel Zombies, Captain America, Marvel Knights ou encore Ultimate X-Men, c'est évidemment son travail sur cette série culte de zombies qui l'a rendu célèbre, aidé par l'adaptation live de AMC.

Invincible ©Image Comics

Une autre de ses créations connues est Invincible. Un comics super-héroïque violent et décalé qui détonne par rapport aux productions grand public de DC et Marvel. Créé en 2002, Invincible est publié par Image Comics aux USA et Delcourt en France. Dessinée par Cory Walker puis par Ryan Ottley à partir de l'épisode 8, cette saga raconte les aventures de Mark Grayson. À l'origine adolescent normal, il hérite par la suite des pouvoirs de son père. Ce dernier est réputé comme étant le plus grand super-héros de tous les temps.

Une adaptation animée pour Amazon Prime Video

Pendant un temps, il était question de développer un long-métrage adapté de ce comics à succès. Robert Kirkman devait même être impliqué dans le projet, dirigé par Seth Rogen et Evan Goldberg. Mais pour le moment, cette entreprise ne donne pas signe de vie. Les fans du comics vont devoir se contenter d'une série animée qui sera prochainement disponible sur Amazon Prime Video. Le show reprendra l'intrigue du comics en présentant Mark Grayson du haut de ses 17 ans. Le personnage sera doublé par Steven Yeun (déjà présent au casting de The Walking Dead), tandis que son père, Omni-Man, aura la voix de J.K. Simmons. Mais alors que Mark développe ses pouvoirs il se rend rapidement compte que l'héritage de son père n'est peut-être pas aussi héroïque qu'il n'y paraît.

Invincible ©Amazon Prime Video

Invincible débarque le 26 mars prochain sur la plateforme d'Amazon, qui diffusera les trois premiers épisodes d'un coup. Les suivants seront dévoilé chaque vendredi. Amazon vient de proposer un nouvel aperçu du show. Une séquence de 2 minutes qui présente Mark et son père qui s'échangent une balle de base-ball à travers le globe entier. Le jeune homme se pose des questions existentielles sur la condition de super-héros, sur ce que ça implique, et les responsabilités qui en découlent. Un dialogue introspectif qui donne le ton, notamment sur l'écriture des personnages, et plus largement sur l'ambiance de la série. La suite du clip dévoile le costume du protagoniste, en attendant de voir ses premières aventures. Pour le moment, 8 épisodes de 52 minutes sont prévus, tous dirigés par Robert Kirkman lui-même. Ça promet !