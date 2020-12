Ironheart et Armor Wars : l'après-Iron Man se précise sur Disney+

Iron Man a quitté le Marvel Cinematic Universe dans "Avengers : Endgame" mais un héritage va persister. Don Cheadle renfilera le costume de War Machine dans la série "Army Wars" et Ironheart va prendre la relève de Tony Stark dans une série éponyme.

Deux candidats pour prendre la succession d'Iron Man

Comment remplacer Iron Man ? L'univers étendu a été lancé avec sa première aventure et il gardera à jamais une place de choix dans le coeur des fans. Sa mort à l'issue d'Avengers : Endgame a signifié qu'une ère était en train de s'achever. À l'instar de Captain America, remplacer ces figures centrales n'est pas une tâche aisée. Le bouclier de Steve Rogers sera repris par Faucon, dans la série où il coopérera avec le Soldat de l'hiver. Mais qui peut succéder à Tony Stark ? L'Investor Day de Disney a été l'occasion de présenter brièvement deux séries qui traiteront spécifiquement de l'après-Iron Man : Armor Wars et Ironheart.

Armor Wars ©Marvel

Armor Wars rappellera Don Cheadle dans le rôle de War Machine. L'acteur campe le personnage depuis son introduction dans Iron Man 2 et a signé des apparitions dans plusieurs projets du MCU. On peut parler d'une figure secondaire, qui n'aurait jamais obtenu un long-métrage solo. Or, une série restait une solution envisageable. Marvel compte l'exploiter dans un programme qui reprend le titre d'une histoire très connue dans les comics. Elle présentait un Tony Stark touché par la peur que sa technologie révolutionnaire ne tombe entre les mains de gens malintentionnés. Le pitch sera un peu remanié pour l'occasion, c'est War Machine qui devra s'assurer que ce drame n'arrive pas après la disparition d'Iron Man.

Ironheart ©Marvel

Créée très récemment, en 2015, Ironheart est une version améliorée d'Iron Man. La brillante Riri Williams, du haut de ses quinze ans, invente une armure encore plus puissante que celle de Stark. Une héritière qui naîtra sur petit écran mais qui peut prétendre à plus en filant dans les salles obscures. Une partie des nouvelles recrues (Kate Bishop, She-Hulk, Ms. Marvel...) doit passer par la case Disney+ pour faire ses preuves dans l'obligatoire étape de l'origin story. Ironheart est un personnage très différent d'Iron Man, l'héroïne est d'ailleurs une afro-américaine. Dominique Thorne a été annoncée par Kevin Feige dans le rôle principal.

Ces deux séries peuvent ensuite nous guider vers une rencontre entre War Machine et Ironheart. Tout dépend comment chaque trame tourne, une entente entre les deux héros en armure résonne comme une évidence. Ça ne sera cependant pas pour de suite, aucune date de diffusion n'a été évoquée.