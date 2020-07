Island : Leonardo Dicaprio développe une série utopique

Leonardo DiCaprio s'intéresse à un bouquin de l'auteur Aldous Huxley par l'intermédiaire de sa boîte de production, Appian Way. Ainsi va voir le jour la série "Island", qui racontera les aventures d'un journaliste dans une communauté méconnue au mode de vie utopique.

Island : une île où une autre vie est possible

Variety annonce que Appian Way, la société de production de la star Leonardo DiCaprio, est en train de préparer un projet assez inattendu qui se base sur un écrit d'Aldous Huxley (1894-1963). La série reprend le titre de l'oeuvre originale, à savoir Island parue en 1962. Il sera question dedans de Will Farnaby, un journaliste plutôt cynique qui a des liens avec le monde capitaliste. Lorsqu'il s'échoue sur l'île imaginaire de Pala, il va découvrir qu'un autre mode de vie est possible. Une société utopique s'est développée depuis des années, sous l'influence de deux hommes qui ont combiné les traditions occidentales et bouddhistes. Will trouve alors un monde qui n'a rien à voir avec ce qu'il connaît et qui va lui prouver qu'une autre voie est possible. Il va apprendre à vivre comme eux et y trouvera une élévation personnelle. Mais ce petit paradis va être perturbé quand un ennemi voudra s'emparer des richesses de ce peuple. Le personnage principal se joint évidemment à la défense des lieux et voit encore plus ses convictions d'avant être contrariées.

On ne sait pas encore qui sera impliqué dans le développement artistique du programme -ni showrunner ou scénariste ne sont cités, et encore moins un début de casting- mais on comprend pourquoi Leonardo DiCaprio s'est intéressé à ce livre quand on repense à La Plage, film de Danny Boyle dans lequel il a tourné en campant un personnage qui apprenait l'existence d'une petite société cachée.

Le visionnaire Aldous Huxley

Island est l'un des derniers écrits d'Aldous Huxley. L'auteur continue à l'intérieur de développer des idées qui dénotent à l'époque - et même encore aujourd'hui. Très branché par l'utopisme et l'humanisme, il se lance dans Island bien après l'un de ses travaux les plus connus : Le Meilleur des mondes paru en 1932. Il parlait dedans d'un homme différent (le Sauvage) qui se positionnait en marge de notre propre monde, dans une description futuriste d'une société dystopique. Island fat le chemin inverse et démarre sur un homme qui s'extrait de notre monde pour trouver une alternative plus enthousiasmante dans un recoin sauvage.