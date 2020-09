Jack Reacher : Alan Ritchson (Titans) sera le héros de la série Amazon

La série "Jack Reacher", produite par Amazon, a enfin trouvé l'acteur qui jouera le héros éponyme en la personne d'Alan Ritchson, une des stars de la série "Titans".

Jack Reacher : un héros à l'oeuvre

Jack Reacher est une série créée par Nick Santora. Il s'agit de l'adaptation des livres de l'écrivain Lee Child.

La première saison de Jack Reacher se base sur l'histoire du tout premier roman de la saga, Du fond de l’abîme (1999). On y suivra les aventures du personnage éponyme, ancien major dans la police militaire de l'armée des États-Unis. Après avoir quitté l'organisation, il va de ville en ville aux États-Unis, prêtant mains fortes à ceux qui en ont besoin. Il débarque ici à Margrave, un trou perdu de Géorgie. Tout va alors très vite. Il se fait arrêter par la police, jeter en prison et accuser de meurtre. Aidé de Finlay, un policier afro-américain, et Roscoe, une policière aussi belle que courageuse, il va devoir prouver son innocence. Ils vont alors se retrouver face à un gros morceau : une filière de faux-monnayeurs liés à la mafia locale.

La série est produite par Christopher McQuarrie et Lee Child pour le compte d'Amazon Studio. Sa diffusion est prévue sur Amazon Prime Video. Ce sera, pour le service de streaming, une nouvelle adaptation d'une saga littéraire d'action après celle de Jack Ryan, héros issu des romans de Tom Clancy. Nick Santora, connu pour son travail sur des séries comme Scorpion, Les Soprano, Prison Break ou encore Lie to me, en sera le showrunner.

Un acteur de taille ?

Dans les romans, le personnage est en effet décrit comme un colosse de presque 2m tout en muscle pesant plus de 115kg. Tom Cruise, qui a incarné l'ancien militaire au cinéma dans Jack Reacher et Jack Reacher : Never Go Back, était plutôt loin de coller à cette description. Comme le rapportent nos confrères du Hollywood reporter, les producteurs de la série ont décidé d'être un peu plus fidèle à l'oeuvre originale en castant Alan Ritchson, acteur à la carrure imposante, que l'on a pu voir récemment dans la série Titans.

L'acteur américain est également connu pour avoir incarné Raphael dans les deux dernières adaptations du comics Ninja Turtles. Dernièrement, il est apparu dans le thriller horrifique Ghosts of war, dans lequel joue également Brenton Thwaites, son collègue de Titans qui y incarne Robin.

La série Jack Reacher n'a pas de date de lancement pour l'instant.