J'ai menti sur France 2 : c'est quoi cette série avec Camille Lou ?

La nouvelle série événement "J'ai menti" portée par Camille Lou et Thierry Neuvic arrive ce soir sur France 2. Un vrai thriller sous fond de tueur en série, qui raconte à quel point les mensonges, petits comme grands, peuvent façonner nos vies...

J'ai menti : c'est quoi cette nouvelle série inédite sur France 2 ?

France 2 lance ce mercredi 6 septembre, la série J'ai menti où l'on retrouve un duo de choc, formé par Camille Lou et Thierry Neuvic. Un polar psychologique en six épisodes, raconté sur deux époques différentes. Audrey, 35 ans est l'unique rescapée du célèbre tueur en série qui a sévi dans sa région, près de Biarritz pendant des années. 16 ans plus tard, elle est brutalement ramenée à son passé par un nouveau crime. En effet, une jeune fille de 17 ans a été retrouvée morte dans une forêt.

Rien ne laisse penser que ce terrible crime aurait pu être commis par le tueur des années 2000, prénommé Itsas. Pourtant, Audrey en est certaine, il n'y a pas doute : ce meurtre est signé Itsas ! Elle va donc revenir dans sa région natale et faire face à tous ses mensonges. Car cette nuit-là, lorsqu’elle a croisé la route du tueur, elle a menti sur toute la ligne et à tout le monde.

J'ai menti ©FTV

La parole des victimes

La série J'ai menti a de quoi intriguer, entre les allers et retours dans le passé et cette héroïne qui n'a pas encore tout dévoilé. Des thématiques fortes sont abordées comme la culpabilité, la mémoire et la place donnée aux paroles des victimes. Le témoignage de la jeune Audrey âgée de 19 ans était totalement faux. La jeune fille influencée par ses sentiments et par la peur, n'a pas voulu livrer les bonnes informations à la police. Une erreur de taille qui a totalement faussé l'enquête. Ni sa mère, ni ses amies ont réussi à comprendre pourquoi elle agissait ainsi.

La prestation de Camille Lou est remarquable, elle endosse un rôle complexe, celui d'Audrey à l'âge de 19 ans en 2003, et à l'âge de 35 ans, en 2019. L'actrice est totalement crédible à travers ces deux époques, ce qui n'est pas forcément évident. À ses côtés on retrouve donc Thierry Neuvic, mais aussi Marilyn Lima (Skam France) ils incarnent tous les deux les policiers en charge de l'enquête, tandis que Annelise Hesme, Hubert Delattre, Natalia Dontcheva, Nicolas Abraham complètent le casting.

Camille Lou, qui a déjà montré de quoi elle était capable dans Le Bazard de la charité et This is us sera prochainement à l'affiche de Les Combattantes une série made in TF1, cette fois-ci.