J'ai menti sur France 2 : Marilyn Lima (Pauline Layrac) était-elle vraiment enceinte lors du tournage de la série ?

France 2 a diffusé le final de la série "J'ai menti" qui est à (re)voir sur la plateforme Salto. On suit l'enquête d'une policière enceinte de son premier enfant. Son interprète Marilyn Lima était-elle vraiment enceinte lors du tournage ?

J'ai menti : Une femme flic enceinte

Marilyn Lima incarne Pauline Layrac, l'enquêtrice en charge de l'affaire de meurtre qui remue tout Biarritz dans la série J'ai menti sur France 2. Elle est la fille du commandant Joseph Layrac (Thierry Neuvic), qui s'occupait de l'enquête sur le tueur en série Itsas, bien des années plus tôt. Ensemble, ils tentent de renouer des liens qui se sont brisés dans le passé. Pauline est enceinte et célibataire, elle a rompu tout contact avec son ancien compagnon. Son père, Joseph, a donc un rôle important car il la soutient.

J'ai menti ©FTV

Dans ces derniers épisodes, l’identité du tueur en série qui sévit depuis plusieurs années est enfin révélée. Audrey, interprétée par Camille Lou, a pu contribuer à son arrestation en divulguant (très tard) des informations importantes sur le meurtrier. J'ai menti propose deux temporalités, celle de l'enquête menée par le père dans les années 2000 et celle de Pauline bien plus tard, en 2019. Cette double temporalité est très tendance dans les séries en ce moment, tout comme les femmes enceintes. Effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on voit une policière enceinte, on se souvient d'Alicia Sierra dans La casa de papel. Les fictions françaises s'y mettent aussi, comme on a pu le voir récemment dans L'Absente, et J'ai menti surfe sur la vague. Mais Marilyn Lima, l'interprète de Pauline, était-elle vraiment enceinte lors du tournage ?

Marylin Lima attend un enfant ?

La réponse est non ! En effet, la jeune comédienne Marilyn Lima a dévoilé hier soir dans une story Instagram les coulisses de la série J'ai menti. On peut voir la jeune femme avec ses partenaires de jeu, mais aussi sa préparation avant les scènes. Elle affiche donc son faux ventre de femme enceinte de 8 mois, une prothèse qu'elle enfile comme un corset.

Tout ceci est en fait un choix des auteurs, Bénédicte Charles et Olivier Pouponnaud, qui avait la volonté de montrer un peu les failles et la sensibilité de cette flic un peu froide. Cela justifie également son rapprochement soudain avec son père. Frédéric Berthe le réalisateur s'explique lors d'une conférence de presse :

Il y avait un intérêt dramatique dans cette situation. Joseph était mis face à une partie de sa vie qu’il avait ratée, à laquelle il n’avait quasiment pas participé, parce qu’il en avait été écarté, et pour cause ! Cela mettait en avant des relations humaines fortes.

L'intégralité de la mini-série J'ai menti est d'ores et déjà sur la plateforme Salto.