J'ai menti sur France 2 : qui est Marilyn Lima, l'interprète de la capitaine de police ?

France 2 poursuit la diffusion de "J'ai menti", la série portée par Camille Lou et Thierry Neuvic. Marilyn Lima incarne la capitaine, Pauline Layrac, en charge de l'enquête. Elle dévoile ici une nouvelle facette de son talent.

J'ai menti : Marilyn Lima en enquêtrice de choc

Depuis le 6 octobre Marilyn Lima est à l'affiche de la série France 2 J'ai menti, aux côtés de Camille Lou et Thierry Neuvic. Elle se glisse dans la peau de Pauline Layrac, fille de Joseph Layrac, qui était en charge de l'enquête de 2000 à 2003. La jeune femme policière reprend donc le flambeau en 2019, et enquête afin de débusquer un tueur en série nommé Itsas, qui a failli tuer Audrey (Camille Lou) quelques années plus tôt. Marilyn Lima incarne cette capitaine de police enceinte qui est prête à tout pour mettre la main sur le tueur, quitte à mettre en danger sa santé.

J'ai menti ©France tv

En effet, elle ne se ménage pas et tient à tout prix à mener cette enquête jusqu'au bout. Déjà petite, dans les flash-back en 2003, on peut voir que Pauline a un caractère bien trempé. Elle en veut toujours à son père qui a fait du mal à sa mère en la trompant avec la jeune Audrey. Joseph essaie justement de renouer les liens des années plus tard avec sa fille, mais c'était sans compter sur le retour de l'ancienne victime d'Itsas.

Une comédienne qui a déjà fait ses preuves

Née en 1995 à Bordeaux, Marilyn Lima n'en est pas à son premier coup d'essai. La jeune femme n'a pas fait de formation de théâtre ou d'actrice, mais elle a été repérée par la réalisatrice Eva Husson qui a tout de suite voulu la jeune fille pour le premier rôle de son film Bang Gang. Par la suite, elle apparaît à la télévision avec Entre deux mères (2016) et Des jours meilleurs (2017). On la découvre également dans la série Skam France. C'est à cette occasion qu'elle rencontre Michel Biel qui interprète son petit ami à l'écran, mais ils sont aujourd'hui séparés.

Plus récemment, elle tenait le rôle de Tania dans le film Netflix Sentinelle de Julien Leclercq. Elle est également apparue sur le grand écran métamorphosée dans le film Une sirène à Paris de Mathias Malzieu, aux côtés de Nicolas Duvauchelle. Pour la sortie du film, nous avions rencontré la comédienne pour une interview Speed Dating dans laquelle Marilyn Lima nous en dit un peu plus sur elle et son métier.

Une chose est sûre, la Bordelaise n'a pas fini de faire parler d'elle, que ce soit au cinéma ou à la télévision. On retrouvera Marilyn Lima prochainement dans le film de Gaël Morel intitulé Constance aux enfers, avec Miou-Miou et Salim Kechiouche. En attendant, la comédienne est à retrouver sur France 2 dans la série J'ai menti.