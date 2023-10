James Bond : un projet inattendu (et risqué) arrive sur Prime Video

En attendant le 26e film de la franchise James Bond, Prime Video va diffuser "007 : Road to a Million", première production d'Amazon dérivée de l'univers du célèbre agent secret. Une mission à quitte ou double...

L'univers James Bond se diversifie

Avec le rachat de la MGM par Amazon, et donc l'acquisition de la licence James Bond, Amazon Studios et Prime Video vont pouvoir développer la franchise dans des directions inédites. En effet, jusque-là, les histoires de James Bond se développaient en longs-métrages, romans et jeux vidéo. Et ce, toujours sous le contrôle rigoureux d'EON Productions, la société dirigée par les producteurs historiques Barbara Broccoli et Michael G. Wilson.

Mourir peut attendre ©MGM

Si on attend toujours et impatiemment des informations sur le 26e film de la saga, et qu'il faut se préparer à découvrir ensuite d'autres projets, comme par exemple des films spin-offs et des potentielles séries "007", on va très prochainement pouvoir découvrir la première production dérivée de l'univers créé par Ian Fleming : 007 : Road to a million.

Brian Cox en maître du jeu

007 : Road to a million est une émission de télé-réalité en huit épisodes, diffusée sur Prime Video à partir du 10 novembre. Dans celle-ci, dix-huit candidats répartis en neuf duos vont devoir accomplir des défis, surmonter des épreuves et répondre à des questions pour essayer de décrocher la jolie somme de 1,2 millions de dollars.

Conduire la célèbre Aston Martin DB5, escalader une grue comme dans Casino Royale, tirer au fusil, voilà un petit échantillon de ce que les apprentis 007 devront faire pour espérer remporter le jeu. Toutes les épreuves sont inspirées des événements des romans et des films James Bond. Et Barbara Broccoli et Michael G. Wilson sont producteurs du show, ce qui est un motif de réassurance sur la manière dont l'univers 007 y sera abordé.

Autre argument de 007 : Road to a million, la présence de Brian Cox, grand acteur britannique et star de la série Succession. Celui-ci tient le rôle du Contrôleur, et on imagine qu'il sera aussi bien l'allié des candidats qu'un potentiel ennemi...

007 : Road to a million a donc des arguments séduisants, et les fans de James Bond pourraient y trouver leur compte. Mais si le programme devait recevoir de mauvaises critiques ou sous-performer en audiences, ce serait un très mauvais signal envoyé concernant l'avenir de cet univers...