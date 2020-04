James Gunn partage 10 séries des années 2000 à binge-watcher

James Gunn continue de proposer du contenu divertissant via ses réseaux sociaux pour encourager tout le monde à rester chez soi. Le réalisateur a partagé sur son compte Instagram une liste de 10 séries des années 2000 qu’il conseille de binge-watcher pendant la période de confinement.

En cette période de confinement, de nombreux réalisateurs ou acteurs partagent avec leurs films ou séries préférés pour donner des idées de comment passer le temps. Parmi eux, James Gunn propose régulièrement des listes de films, séries et musiques à découvrir à ses internautes. Il s’est de nouveau prêté au jeu en dévoilant cette fois sur son compte Instagram sa liste des 10 séries les plus sous-cotées des années 2000.

Alors que certaines des séries proposées par le réalisateur sont en réalité sorties dans les années 2010, beaucoup découvriront des séries qu’ils ne connaissaient pas en consultant sa liste. La plupart de ces productions sont passées assez inaperçues lors de leur diffusion.

Une liste éclectique proposée par James Gunn

La première série recommandée par Gunn est Kingdom, de Byron Balasco. Situé en Californie, elle est centrée sur Alvey Kulina (Frank Grillo), un ancien champion de MMA forcé de trouver de nouveaux membres pour sa salle sous peine de mettre la clé sous la porte. Il décide donc d’entraîner son fils Nate (Nick Jonas). Mais sa préparation est perturbée par le retour de Ryan (Matt Lauria), l’ancien protégé d’Alvey qui sort tout juste de prison.

Ensuite, le réalisateur incite à découvrir Wonder Showzen, une série de marionnettes découpée en sketchs décrite comme une parodie des émissions éducatives pour enfants.

La troisième série recommandée par Gunn est la production britannique crée par Sally Wainwright Happy Valley. Dans celle-ci, l’agent de police Catherine Cawood (Sarah Lancashire) tente de se remettre du suicide de sa fille survenu huit ans plus tôt, lorsqu’elle apprend que Tommy Lee Royce (James Norton), l’homme qu’elle juge responsable, sort de prison. En parallèle, un agent comptable du nom de Kevin Weatherill (Steve Pemberton) s’allie à une organisation criminelle pour préparer l’enlèvement de la fille de son patron, Nevison Gallagher (George Costigan).

La quatrième de la liste de Gunn est American Patriot, emmenée par Michael Dorman, Kurtwood Smith et Michael Chernus. Elle met en scène John Tayner, un agent secret forcé de se faire passer pour un cadre dans une entreprise de canalisations du Midwest. Mais à mesure que les déconvenues s’accumulent, il va se retrouver poussé jusqu’à ses limites, proche du point de rupture…

Le réalisateur des Gardiens de la Galaxie conseille ensuite de découvrir Party Down, qui raconte les déboires de six amis trentenaires ayant toujours rêvé de percer à Hollywood. Forcés d’accepter la réalité après avoir essuyé les échecs, ils décident alors de se lancer dans la restauration en tant que traiteur. Les six principaux protagonistes sont incarnés par Adam Scott, Ken Marino, Ryan Hansen, Martin Starr, Lizzy Caplan et Megan Mullally.

Ensuite, Gunn encourage à regarder la création d’Errol Morris, First Person, dans laquelle ce dernier interroge des inconnus et célébrités locales sur leurs histoires toutes plus invraisemblables les unes que les autres.

En septième position dans la liste du cinéaste se trouve The Joe Schmo Show, crée par Paul Wernick et Rhett Reese, bien avant que le duo ne soit plébiscité pour son scénario de Deadpool. La série est en fait une fausse émission de télé-réalité. Dans celle-ci, un seul vrai candidat se retrouve en compétition avec d’autres participants, qui sont en fait tous des acteurs.

Ensuite, Gunn conseille de découvrir la série documentaire Karachi Kops, crée par Faris Kermani. On y suit le quotidien de la police de Karchi.

En avant-dernière position se trouve une autre série documentaire, The Vice Guide to Everything. Elle est centrée sur l’évolution du contenu éditorial du magazine canadien Vice magazine. D’abord seulement intéressé par le sexe, la drogue et le rock ’n roll, il s’est ensuite diversifié en voyageant autour du monde, s’impliquant plus dans la politique, la mode, l’art et l’environnement.

Enfin, la dernière série conseillée par le réalisateur est Justified. L’histoire est centrée sur le marshall Raylan Givens (Timothy Olyphant), muté au Kentucky après des déboires avec ses supérieurs. Là-bas, ses méthodes non conventionnelles et son style old school vont lui attirer de nouveaux ennuis.

Si vous étiez à la recherche d'inspiration, vous pouvez donc remercier James Gunn pour cette liste, qui pourrait vous aider à occuper vos journées.