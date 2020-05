Japan Sinks 2020 : une bande-annonce et une date pour la série d'animation Netflix

Netflix vient de mettre en ligne la bande-annonce de sa série d’animation japonaise à venir, "Japan Sinks 2020". Centrée sur une famille ayant à affronter une série de catastrophes naturelles, elle promet une histoire dans la lignée des classiques du genre.

La série Japan Sinks 2020 est adaptée du roman de science-fiction à succès de 1973, appelé La Submersion du Japon en français, écrit par Sakyō Komatsu. Le livre avait déjà eu droit à des adaptations au cinéma, en 1973 et 2006, mais il s’agira de sa première adaptation en série.

L’intrigue se déroulera au Japon, alors qu’une série de catastrophes naturelles frappe l’archipel, et que les volcans au large du pays entrent en irruption suite aux chamboulements de la tectonique des plaques. Au milieu de ce climat désespéré, une famille tente de survivre tandis que les scientifiques tentent de convaincre le gouvernement que le Japon coulera bien plus tôt que prévu.

Une histoire transposée à notre époque dans Japan Sinks 2020

À l’origine située dans les années 70 dans le roman de Komatsu, l’action de la série sera ici transposée dans un contexte plus actuel, juste après les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. La famille que l’histoire suivra sera composée d’Ayumi et son petit frère, Takeshi Mutoh, et de leurs parents. Ils vont chercher à s’échapper de leur ville, frappée par la série de catastrophes.

On retrouve dans cette bande-annonce les codes classiques des films et séries centrés sur des catastrophes naturelles.

Le personnage principal, une athlète olympique, survit d’abord à un accident d’avion. Lorsqu’elle reprend conscience, elle découvre avec effroi que le paysage qu’elle connaissait si bien est complètement détruit, rongé par les flammes.

Elle essaie alors de se ressaisir et de partir à la recherche de sa famille. Une fois réunie avec ses parents et son frère, son père annonce qu’ils vont devoir survivre ensemble face ce qui les attend. Le trailer tease alors le voyage que la famille va entreprendre et certains des personnages qu’elle va rencontrer dans son périple pour fuir le danger.

Japan Sinks 2020 est réalisée par Maasaki Yuasa, régulièrement loué pour son travail d’animation. Il a par exemple réalisé la série Devilman Crybaby et le film Lou et l’île aux sirènes. Les fans du livre de 1973 devraient donc être rassurés de savoir qu’un tel spécialiste de l’animation est aux commandes de cette adaptation.

Japan Sinks 2020 sera disponible à partir du 9 juillet prochain sur Netflix.