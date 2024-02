Top 10 Netflix : ce nouveau true crime qui fait frissonner les spectateurs

Après "La Vérité Kidnappée" et "Lover Stalker Killer" un nouveau true crime s'impose dans le Top 10 de Netflix. Il s'agit de "Je peux te dire un secret ?" basé sur une sordide affaire de cyberharcèlement de grande ampleur.

Netflix cartonne avec un nouveau true crime

Ces dernières semaines, Netflix a fait plaisir aux fans de true crime en dégainant de nombreux documentaires sur des affaires criminelles sordides.

On peut notamment citer La Vérité Kidnappée, sur un terrifiant cas de kidnapping qui n'a pas été pris au sérieux par la police, ou encore Lover Stalker Killer : l'ex de l'extrême, une affaire particulièrement sordide de harcèlement qui a mené au pire.

Cette semaine, c'est un autre crime drama qui s'est directement imposé dans le Top des contenus les plus visionnés sur Netflix : Je peux te dire un secret ?, un documentaire en deux parties, disponible depuis le 21 février.

Un cyberharceleur en série

Le documentaire Je peux te dire un secret ? s'intéresse à un cas de cyberharcèlement de grande ampleur ayant eu lieu au Royaume-Uni entre 2009 et 2021. À l'image, on découvre les témoignages terrifiants de plusieurs femmes, qui ont toutes été les victimes d'un harceleur qui utilisait toujours le même mode opératoire : après avoir usurpé leur identité sur les réseaux sociaux, ce dernier contactait les proches des victimes en se faisant passer pour elles, et a ainsi détruit leurs vies. Malgré des plaintes pour harcèlement, les victimes n'ont pas été prises au sérieux pendant des années.

Le documentaire Netflix est basé sur le podcast du même nom lancé par The Guardian en octobre 2022. Ce podcast d'investigation en six épisodes a permis de mettre en lumière ce cas de cyberharcèlement de grande ampleur. La journaliste Sirin Kale a exploré comment une seule personne a pu terroriser et abuser de nombreuses victimes à travers les réseaux sociaux et d'autres plateformes en ligne. Le podcast examine les motivations derrière le cyberharcèlement et l'impact dévastateur de ses actions sur ses victimes, leurs amis, leurs employeurs et leurs familles.