Je s'appelle Groot : une adorable bande-annonce pour la série Disney+

Marvel a dévoilé durant la Comic-Con de San Diego la bande-annonce de "Je s'appelle Groot", une série de cinq courts-métrages consacrée à l'un des membres de l'équipe des Gardiens de la Galaxie.

Groot, star du MCU

Les Gardiens de la Galaxie (2014) a permis d'introduire dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) une toute nouvelle équipe de super-héros. Parmi eux, Groot a immédiatement marqué les esprits. Une espèce d'arbre imposant qui ne s'exprime que par une phrase : Je s'appelle Groot (I am Groot en VO). Mais la fin du film était à deux doigts de se finir tragiquement pour le personnage. Ce dernier est prêt à se sacrifier pour protéger ses amis. On le pense alors détruit, mais il apparaît au générique dans une autre forme...

Les Gardiens de la Galaxie ©Marvel

Les films suivants, le personnage va grandir. D'abord, on le découvre en enfant très mignon et drôle dans Les Gardiens de la Galaxie 2 (2017), avant qu'il n'arrive à l'adolescence. Marvel et Disney ont bien compris qu'il y avait du potentiel avec Groot. C'est pourquoi une série lui est consacrée pour le présenter à une période encore assez jeune de sa vie.

Une série pour le jeune Groot

Le studio a profité de la Comic-Con de San Diego pour dévoiler une première bande-annonce (en une d'article) du programme intitulé Je s'appelle Groot. Il s'agira de cinq courts-métrages qui s'annoncent tous plus adorables les uns que les autres. On le voit dès le début avec Groot attaqué par de minuscules créatures qui vont finalement se raviser devant une feuille sortie du postérieur de Groot. On sent donc que le ton sera plutôt enfantin, mais le public adulte devrait y trouver un certain plaisir malgré tout.

Le plus intrigant dans tout cela est de savoir comment la série parviendra à rester attractive avec un personnage qui ne fait que répéter la même phrase. On le verra tout de même dans tout un tas de situations qui s'annoncent hilarantes.

Je s'appelle Groot sera disponible sur Disney+ le 10 août.