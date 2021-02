Je te promets : l'adaptation française de This is us arrive sur TF1

"Je te promets", l'une des séries françaises les plus attendues de ce début d'année, arrive enfin sur TF1. Le remake français de la célèbre série américaine "This is us" retrace l'histoire d'une famille complexe en 12 épisodes.

L'étonnante famille Gallo arrive sur TF1 dans la nouvelle série Je te promets, remake de la série américaine This is us. Parmi les différents acteurs et actrices de la série, nous retrouverons Camille Lou, Hugo Becker et Marilou Berry. Deux épisodes seront disponibles chaque semaine afin de découvrir les peines, les doutes, mais aussi les joies d'une famille pas vraiment comme les autres.

Je te promets d'où ça vient ?

Les plus sériephiles reconnaîtront très vite les personnages et l'histoire de la nouvelle série TF1, Je te promets, adaptés de la série américaine This is us. Effectivement, écrite par Brigitte Bémol et Julien Simonet, cette nouvelle série française reprend tous les ingrédients qui ont fait le succès de la version originale, plusieurs fois récompensée. Lancée en 2016 sur la chaîne NBC, la vie de la famille Pearson emmenée par Milo Ventimiglia et Mandy Moore, entame déjà sa saison 5 aux États-Unis.

Je te promets © Authentic Prod

Dans la série Je te promets, qui emprunte son titre à la célèbre chanson de Johnny Hallyday, les personnages n'évoluent ni à New York ni à Los Angeles, mais bel et bien en France. Leurs prénoms n'ont plus de consonance américaine comme Rebecca, Jack ou Rendall, désormais, ils se nomment Mathis, Maud et Paul. Tout comme dans la série originale, leur histoire évoluera des années 80 à nos jours, avec l'aide de nombreux flashbacks. Cependant, elle se transpose dans un contexte politique et social bien français et dans une ambiance vintage.

Chronique d'une famille pas comme les autres

Les personnages de la série Je te promets sont des gens comme les autres, avec leurs petits problèmes, leurs familles, leurs amis et leurs boulots. La série s'ouvre sur un couple, Paul et Florence Gallo, interprété par Camille Lou et Hugo Becker, qui attend avec impatience la naissance de leurs triplés.

Je te promets © Authentic Prod

En parallèle, trois personnages très différents s'apprêtent à fêter leurs 37 ans. Mathis (Narcisse Mame) est un jeune homme d'affaires comblé qui vient de retrouver son père biologique. Michaël (Guillaume Labbé), quant à lui, est un célèbre joueur de football qui, suite à un accident, cherche une reconversion professionnelle. Enfin, Maud (Marilou Berry) est une jeune femme en surpoids, mal dans sa peau, qui a du mal à maigrir et qui cherche un sens à sa vie.

Les chemins de ces cinq personnages vont se croiser et ils devront faire face à des choix qui pourraient changer leur vie à tout jamais. En effet, chaque famille a son histoire et cela cache parfois des secrets bien durs à révéler.

Je te promets, une série attachante

Je te promets met en avant plusieurs thèmes, comme l'amour, la confiance, la trahison, la fierté, ou encore la solidarité, auxquels tout le monde peut s'identifier et se sentir concerné. Cette série dramatique et touchante saura nous rendre nostalgiques des années 70/80, car elle est rythmée au fil des épisodes par les tubes de la chanson française qui ont marqué toutes ces années : Alain Souchon, Laurent Voulzy, Renaud ou bien Francis Cabrel ...

La série est tournée en décors naturels contrairement à la version américaine. Je te promets joue sur une double temporalité. En effet, l'évolution de la lumière, des accessoires et des costumes permet d'illustrer justement les différentes époques que traversent les protagonistes. Le casting regroupe des acteurs et actrices populaires, comme Marilou Berry (Vilaine, Joséphine s'arrondit) et Camille lou (Les Bracelets rouges, Le bazar de la charité) qui incarnent parfaitement ces personnages si ordinaires et pourtant si complexes. Ils sont présentés séparément ce qui laisse le temps aux spectateurs d'imaginer les liens qui unissent les différents personnages. Les épisodes de Je te promets laissent à chaque fois une question en suspens, ce qui donne une irrésistible envie de découvrir la suite de la série.