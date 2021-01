Je te promets : on sait quand TF1 diffusera le remake de This is Us

TF1 dévoilera bientôt son remake de la série américaine à succès "This is Us". La chaîne vient de révéler la date de diffusion des premiers épisodes de "Je te promets", portée par un casting prometteur.

Je te promets, remake français d’un carton américain

Suite au succès de la série américaine This is Us, qui réalise de très bonnes audiences depuis son lancement, TF1 a décidé de lancer le reboot en version française, Je te promets. Dans la série originale, on suit la vie de la famille Pearson, composée de deux garçons, Kevin et Randall, et d’une fille, Kate, et de leurs parents, Jack et Rebecca. La série utilise de nombreux flash-backs pour montrer les Pearson à différents moments du passé.

On y découvre alors la vie de Jack et Rebecca avant la naissance des enfants, ou ces derniers à différentes époques de leur vie. Le reboot français reprend cette trame, et on pourra donc y suivre la vie d’une famille alors que les enfants fêtent leurs 37 ans. Sur le même modèle que This is Us, on y découvrira leur passé en même temps que les choix qu’ils devront faire pour leur futur.

This is Us ©20th Century Fox Television

Ce sont Brigitte Bemol et Julien Simonet qui ont adapté This is Us pour le public francophone. TF1 a mis les moyens dans la série puisque Je te promets s’est doté d’un casting prometteur. Dans la peau des cinq principaux personnages de la série, on pourra voir Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry, Guillaume Labbé et Narcisse Mame.

Rendez-vous en février

On sait désormais quand on pourra découvrir la version française de This is Us. TF1 vient ainsi de révéler sur son compte Twitter que les premiers épisodes de Je te promets seront dévoilés le lundi 1er février prochain. De nouveaux épisodes seront ensuite diffusés chaque lundi jusqu’à la fin de la saison.

On ne sait pas encore si une suite sera commandée après cela, et la décision dépendra certainement de la réception du premier chapitre du remake par le public. Si le succès est au rendez-vous, on peut imaginer qu’une nouvelle saison sera mise en chantier, surtout sachant que les principaux acteurs ont signé pour trois saisons. Étant donné que la série américaine en est à sa cinquième, les scénaristes du remake français auront sûrement de quoi faire avec les personnages pour proposer une longue histoire et peut-être en arriver à au moins cinq chapitres également si le public venait à être au rendez-vous des premiers épisodes.