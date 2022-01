Je te promets saison 2 : qui sont les nouveaux personnages ?

Le nouveau volet de la série "Je te promets" arrive ce lundi 31 janvier sur TF1. Cette saison 2 sera l'occasion de découvrir de nouveaux personnages importants qui vont venir compléter le casting, notamment Charlie Bruneau et Sara Martins.

Je te promets : la famille s'agrandit

Déja disponible en avant-première sur la plateforme Salto, la série Je te promets revient sur TF1 avec une saison 2. Le programme qui n'est autre que l'adaptation française de la série américaine This is us, continue de suivre dans les grandes lignes la version originale. Les téléspectateurs retrouveront donc avec plaisir toute la petite famille Gallo, composée de Florence (Camille Lou), Paul (Hugo Becker), Maud (Marilou Berry), Michaël (Guillaume Labbé), et Mathis (Narcisse Mame).

De nouveaux personnages vont donc faire leur apparition dans cette nouvelle saison et ils auront un rôle capital. Parmi eux, on retrouve la jeune comédienne Sandy Afiuni, qui prêtera ses traits à Rose, une adolescente de 14 ans, dont la mère est en prison. Son arrivée au sein de la famille de Mathis et Agnès sera l'un des gros événements de la saison 2. En effet, depuis sa démission, Mathis a décidé d'accueillir sous son toit un enfant, afin de lui offrir la même chance qu'il a eue dans le passé.

Tout ne va pas être si simple avec cette jeune fille à problèmes, mais elle finira par trouver sa place tout comme son homologue de This is us, Deja, incarnée par Lyric Ross.

Sandy Afiuni ©UBBA

Julie arrive enfin !

Le grand amour de Michaël fait enfin son apparition dans le premier épisode de la saison 2 ! Il s'agit de Julie, ils se sont rencontrés pendant leur adolescence et se sont mariés très jeunes. C'est seulement quelques années plus tard qu'ils ont divorcé. Les fans de En famille sur M6 connaissent bien celle qui se glissera dans la peau de cette jeune femme, car il s'agit de Charlie Bruneau.

Dans cette nouvelle saison Michaël, qui est incarné par Guillaume Labbé, se fait larguer par Maëlle (Marie-Julie Baup) alors qu'il est en plein tournage d'une série en Italie. Complètement chamboulé par ce qui lui arrive, il va se persuader qu'il aime toujours son premier amour, Julie. Ainsi, la belle blonde va rentrer à nouveau dans sa vie. Mais sauront-ils oublier leur passé et se donner une nouvelle chance ?

Charlie Bruneau (Loin de chez nous) ©Calt production

Des personnages qui vont prendre de l'ampleur

Un personnage important va faire son apparition. Il s'agit de Mélodie, la version française de Madison dans This is us. Incarnée par Noémie Zeitoun, cette jeune femme présentée comme ayant des troubles alimentaires fera des apparitions dans les épisodes 1 et 4 de la saison 2 et deviendra de plus en plus présente dans la deuxième partie de saison. C'est dans la clinique psychiatrique de convalescence où Maud vient chanter au cours du premier épisode, qu'elles vont se rencontrer. Au début, assez discrète, son fort caractère va se dévoiler petit à petit et comme dans la version américaine, ce personnage va devenir de plus en plus important dans les prochaines saisons.

La comédienne Sara Martins (Meurtres au paradis) va venir compléter le casting à la fin de la saison 2, elle sera introduite lors d'un événement lourd de sens pour les héros de la série. Elle incarne ici la version française de Zoe de This is us. Son personnage sera amené à revenir dans la saison 3 et prendra lui aussi de plus en plus de place dans la série, qui nous réserve beaucoup de surprises.