Je te promets sur TF1 : ce que nous réserve la saison 2

La saison 1 de la série "Je te promets" touche à sa fin sur TF1. Le remake français de la série américaine "This is us" prépare déjà la saison 2. Plusieurs pistes sur l'avenir des protagonistes sont ouvertes. Néanmoins, une question se pose : la saison 2 va-t-elle continuer de suivre à la lettre le scénario de la série originale ? Attention cet article comprend des spoilers sur la saison 1 !

Je te promets : la mort de Paul sera-t-elle élucidée dans la saison 2 ?

La série Je te promets connaît un réel succès sur TF1 depuis sa première diffusion le 1 er février. L'adaptation française de la série phénomène This is us, suit le quotidien de la famille Gallo à travers différentes époques. En effet, la série débute avec la naissance des triplés de Florence (Camille Lou) et Paul (Hugo Becker) et se poursuit jusqu'au 37 ème anniversaire de Maud (Marilou Berry), Mathis (Narcisse Mame) et Michaël (Guillaume Labbé).

La saison 2 fera ressurgir un drame qui a traumatisé la fratrie lors de leur adolescence : la mort tragique de leur père, Paul. Pour le moment, les circonstances de son décès restent bien mystérieuses, Maud refuse même d'en parler. La jeune femme se sent responsable de la perte de son père. Dans la version américaine This is us, des réponses sur la mort de Jack Pearson sont apportées. Cependant, il se peut que la version française s'autorise quelques changements. Une chose est sûre, ce sujet sera central dans la saison 2. Les "trois mousquetaires" devront se réconcilier, 20 ans plus tard, avec leur père, même mort.

Paul (Hugo Becker) Je te promets © TF1 Production

Mathis et Agnès accueillent un nouvel enfant

Mathis est complètement chamboulé depuis la mort d'Amidou (Bass Dhem), il a besoin de renouveau et souhaite changer de vie. Ainsi, après avoir réglé ses comptes avec son patron, il décide de quitter son travail. Comme une nouvelle ne vient jamais seule, il annonce également à sa femme qu'il veut accueillir un nouvel enfant. Mathis étant lui-même adopté, il ne supporte pas de voir des enfants abandonnés.

La saison 2 de Je te promets pourrait donc s'intéresser aux difficultés liées au processus d'adoption. L'accueil de ce nouvel enfant, ne sera donc pas si simple. Les deux filles de Mathis et Agnès (Léonie Simaga) auront également leur mot à dire. L'arrivée d'une nouvelle personne au sein du cocon familial représente un grand changement.

Maud réussira-t-elle à devenir mère ?

Je te promets © TF1 Production

Le couple formé par Maud et Tanguy (Marc Riso) officialise enfin leur amour et décide de se marier. Cependant, tout n'est pas tout rose, Tanguy a appris qu'il était stérile, ce qui pose problème à sa femme qui souhaite à tout prix devenir mère. Cette dernière est prête à faire des efforts pour préserver son couple, mais elle ne cache pas sa frustration quant à son désir d'enfant.

Maud va donc passer par plusieurs phases difficiles. Elle est attristée par cette terrible nouvelle et va devoir également régler son problème de culpabilité avec la mort de son père. La jeune femme est persuadée d'en être responsable, mais elle ne sait pas tout sur les réelles circonstances de la mort de Paul. Florence, sa mère, risque de lui faire de nouvelles révélations.

Les 2 derniers épisodes de la saison 1 de Je te promets seront diffusés ce lundi 8 mars à 21 h 05 sur TF1.