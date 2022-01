Je te promets sur TF1 : découvrez la date de sortie de la saison 2

C'est officiel, l'équipe composée de Camille Lou, Hugo Becker, Guillaume Labbé, Marilou Berry, et Narcisse Mame est bientôt de retour ! En effet, la saison 2 de la série à succès "Je te promets" arrivera sur TF1 fin janvier.

Je te promets : c'est reparti pour un tour !

La série Je te promets va faire son grand retour sur TF1 avec une saison 2 riche en rebondissements. C'est à partir du lundi 31 janvier que les fans du programme pourront retrouver la famille Gallo au complet, quasiment un an après le lancement de la saison 1. Le remake français de la série américaine This is us, sera composé de 12 nouveaux épisodes.

Cette nouvelle saison commencera par le 39ème anniversaire des triplés, incarnés par Marilou Berry, Guillaume Labbé, et Narcisse Mame. La fratrie semble enfin épanouie. En effet, Michaël est ravi aux côtés de Maëlle. De plus, il arrive enfin à décrocher un rôle important dans une série. Du côté de Maud, elle file le parfait amour avec Tanguy (Marc Riso) et se lance, pleine d'appréhensions, dans sa carrière de chanteuse. Pour ce qui est de Mathis, il est heureux d'avoir démissionné et s'apprête à accueillir une jeune fille de 14 ans au sein de son foyer.

Tanguy (Marc Riso) et Maud (Marilou Berry) - Je te promets ©TF1 Production

Une saison 2 pleine de révélations

La série suit évidemment les événements exposés dans la version originale This is us. La saison 2 est réalisée par Renaud Bertrand et Marilou Berry, qui cette fois-ci sera devant et derrière la caméra. Comme depuis le début, il sera une nouvelle fois question du deuil. Cela fait 23 ans que le père, Paul (Hugo Becker), est décédé. Ainsi, il ne faudra pas rater cette deuxième fournée puisque les téléspectateurs découvriront enfin les circonstances de la mort du père. Guillaume Labbé, l'interprète de Michaël, en a dit plus à Allociné au sujet de son personnage :

La saison 2 explore le passé de Michaël. Il retourne dans son passé amoureux.

Ces nouveaux épisodes, annoncés comme "plus sombres" par le comédien, accueilleront de nouveaux visages. Ainsi, plusieurs acteurs vont venir compléter le casting de cette saison 2. On retrouvera Sara Martins, Jean-Marc Barr, Daniel Russo, Christophe Malavoy et Charlie Bruneau, qui incarnera un personnage essentiel pour Michaël.

Alors rendez-vous le 31 janvier pour découvrir la suite de la série Je te Promets, sur TF1 !