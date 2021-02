Je te promets sur TF1 : que vaut la version française de This is us ?

"Je te promets", l'adaptation française de la série américaine "This is us" est arrivée sur TF1. La chaîne a présenté les deux premiers épisodes de sa série originale et les avis sont divisés.

Première diffusion de Je te promets sur TF1

La série This is us qui retrace l'histoire de la famille Pearson, a connu un véritable succès en Amérique dès sa première diffusion en 2016. Tf1 s'est donc emparé de ce succès outre-Atlantique pour en faire un remake intitulé Je te promets. Alors que la saison 5 de This is us diffusée actuellement sur Canal+ est en pause, la Une diffuse les deux premiers épisodes de l'adaptation française, écrite par Brigitte Bémol et Julien Simonet.

Les téléspectateurs ont répondu présent à ce premier rendez-vous fixé par TF1. Effectivement, Je te promets a rassemblé près de 5,03 millions de personnes curieuses de découvrir le remake français de This is us, soit près de 22,2% de part de marché.

Néanmoins, après cette première diffusion, certains internautes ce sont montrés déçus, notamment les fans de la fiction d'origine qui n'ont pas été convaincus.

Je te promets, une série trop proche de l'original ?

La série Je te promets suit la vie d'une famille de deux parents et leurs triplés, dont un enfant est adopté. Le schéma narratif de la version originale est repris. La famille est illustrée à différentes époques (naissance, enfance, adolescence, âge adulte) sans pour autant en respecter la chronologie. Ces flashback répétitifs, créant de la matière pour les scénaristes, ont participé au succès de This is us. Ainsi, la version française a suivi la même recette, même si le scénario est condensé en moins d'épisodes, cela reprend les grandes lignes de la version originale. De ce fait, les dialogues sont parfois suivis à la lettre.

Je te promets © TF1 Production

Cependant, il existe tout de même quelques différences entre la série américaine et sa sœur française. L'intrigue ne prend plus place à Pittsburgh, comme dans la version originale, mais à La Rochelle, faisant de Paul un artisan spécialisé dans les bateaux. Dans This is us, Kevin est un acteur de sitcoms qui se reconvertit à Broadway. L'ancrage étant bien trop américain pour fonctionner dans la version française, Michaël, son pendant dans Je te promets, est un footballeur. Le remake met l'accent sur les origines de Mathis, en abordant l'histoire de la décolonisation et de l'immigration, ce qui n'est pas le cas dans This is us.

Un retour critique mitigé

Les adaptations font obligatoirement l'objet de toutes les comparaisons. Ainsi, beaucoup d'internautes ont fustigé la trop grande ressemblance de la série avec le show américain. Certains parlent même de version "copier-coller".

Cependant, la prestation de l'actrice Marilou Berry fut saluée unanimement. Elle incarne Maud, une jeune femme mal dans sa peau, qui essaie de trouver un sens à sa vie.

Je te promets ©TF1 Production

Les avis divergent donc, les fans de la série originale n'accrochent pas forcément avec cette nouvelle version française qualifiée de "nul", "low cost" ou de "mauvaise". Néanmoins, il y a de nombreux commentaires positifs, notamment par rapport au casting, beaucoup sont conquis par le couple Florence et Paul interprété par Camille Lou et Hugo Becker.

Les téléspectateurs ne connaissant pas This is us, ont eux été conquis par cette nouvelle série française. La presse a également fait de nombreux retours positifs, dans Le Figaro, Le Parisien ou encore Télé 7 jours : "vraie réussite", "une histoire captivante", "les acteurs sont fantastiques et surprenants".

La série Je te promets diffusée sur TF1 pourrait donc finir par convaincre un large public.